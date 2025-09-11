Ірландія не братиме участь у пісенному конкурсі Євробачення-2026, якщо серед країн-учасниць буде Ізраїль. Ірландський мовник RTÉ ухвалить остаточне рішення після того, як це зробить EBU (Європейська мовна спілка).

Відповідну заяву RTÉ опублікував сьогодні, 11 вересня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт мовника.

RTÉ вважає участь Ірландії неприпустимою, враховуючи жахливі втрати життів у Газі. RTÉ також глибоко стурбований цілеспрямованими вбивствами журналістів у Газі, відмовою в доступі міжнародних журналістів на територію та тяжким становищем заручників, що залишилися,

– заявив генеральний директор RTÉ Кевін Бакхерст.

Директор Євробачення Мартін Грін сказав, що організатори розуміють занепокоєння щодо конфлікту, який триває на Близькому Сході. Усі члени EBU все ще консультуються щодо геополітичної напруги навколо конкурсу.

Він додав, що мовники можуть до середини грудня підтвердити участь країни у Євробаченні-2026. Мартін Грін наголосив, що команда поважатиме будь-яке їхнє рішення.

Для довідки! Ірландія бере участь у пісенному конкурсі з 1965 року і вигравала 7 разів.