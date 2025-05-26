Словенський мовник звернувся до EBU після того, як бельгійський та іспанський мовники закликали до прозорості голосування на Євробаченні, передає Show 24 з посиланням на сайт RTV Slovenija.

Не пропустіть Австрійський мовний прокоментував скандальну заяву JJ про Ізраїль на Євробаченні

Як директорка Телебачення Словенії, я знову звертаюсь до вас із серйозною і зростаючою стурбованістю щодо подальшої участі Ізраїлю в заходах Європейської мовної спілки (EBU), особливо в пісенному конкурсі Євробачення,

– написала Ксенія Хорват у листі.

Вона додала, що вже зверталася з цим питанням минулого року, коли висловлювала численні занепокоєння, які, на думку жінки, лише посилились. За словами Хорват, відповідь "не містила переконливих чи конкретних пояснень".

За цей час гуманітарна ситуація в Газі та на окупованих палестинських територіях погіршилася, а стурбованість громадськості – як у Словенії, так і по всій Європі – значно зросла,

– додала вона.

Ксенія Хорват зазначила, що "багато глядачів у Словенії та інших країнах висловили серйозні сумніви щодо правдивості та прозорості голосування, особливо в політичному контексті, що оточує конкурс".

Вона наголосила, що якщо Європейська мовна спілка не вживе конкретних кроків та не розв'яже ці проблеми, то Словенія розгляне питання щодо подальшої участі в Євробаченні.

Хто ще виступив проти участі Ізраїлю в Євробаченні

Зазначимо, раніше премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав дискваліфікувати Ізраїль з Євробачення, адже у 2022 році Росію виключили з пісенного конкурсу.

Про те ж саме заявив представник Хорватії на Євробаченні-2025 Марко Бошняк. До того ж співак висловився проти участі країн-учасниць війни, незалежно від того, на якому вони боці: агресора чи жертви.

Переможець Євробачення-2025 JJ сказав, щоб хотів би, аби наступного року пісенний конкурс відбувся без Ізраїлю. Австрійський співак також засумнівався у прозорості цьогорічного глядацького голосування.

Нагадаємо, що представниця Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель зайняла друге місце. Співачка набрала всього 60 балів від журі та аж 297 балів від глядачів. Вона виступала з піснею New Day Will Rise.