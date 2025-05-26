Словенский вещатель обратился к EBU после того, как бельгийский и испанский вещатели призвали к прозрачности голосования на Евровидении, передает Show 24 со ссылкой на сайт RTV Slovenija.

Не пропустите Австрийский вещательный прокомментировал скандальное заявление JJ об Израиле на Евровидении

Как директор Телевидения Словении, я снова обращаюсь к вам с серьезной и растущей обеспокоенностью относительно дальнейшего участия Израиля в мероприятиях Европейского вещательного союза (EBU), особенно в песенном конкурсе Евровидение,

– написала Ксения Хорват в письме.

Она добавила, что уже обращалась с этим вопросом в прошлом году, когда выражала многочисленные беспокойства, которые, по мнению женщины, только усилились. По словам Хорват, ответ "не содержал убедительных или конкретных объяснений".

За это время гуманитарная ситуация в Газе и на оккупированных палестинских территориях ухудшилась, а обеспокоенность общественности – как в Словении, так и по всей Европе – значительно возросла,

– добавила она.

Ксения Хорват отметила, что "многие зрители в Словении и других странах выразили серьезные сомнения относительно правдивости и прозрачности голосования, особенно в политическом контексте, окружающем конкурс".

Она подчеркнула, что если Европейский вещательный союз не предпримет конкретных шагов и не решит эти проблемы, то Словения рассмотрит вопрос о дальнейшем участии в Евровидении.

Кто еще выступил против участия Израиля в Евровидении

Отметим, ранее премьер-министр Испании Педро Санчес призвал дисквалифицировать Израиль с Евровидения, ведь в 2022 году Россию исключили из песенного конкурса.

О том же самом заявил представитель Хорватии на Евровидении-2025 Марко Бошняк. К тому же певец высказался против участия стран-участниц войны, независимо от того, на какой они стороне: агрессора или жертвы.

Победитель Евровидения-2025 JJ сказал, чтобы хотел бы, чтобы в следующем году песенный конкурс состоялся без Израиля. Австрийский певец также усомнился в прозрачности нынешнего зрительского голосования.

Напомним, что представительница Израиля на Евровидении-2025 Юваль Рафаэль заняла второе место. Певица набрала всего 60 баллов от жюри и аж 297 баллов от зрителей. Она выступала с песней New Day Will Rise.