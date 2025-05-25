Австрийский вещатель ORF уже прокомментировал эти слова исполнителя. Сообщает Show 24 со ссылкой на немецкое издание Spiegel.

Важно "Было громко и ужасно": Ефросинина, Кот и другие звезды отреагировали на массированную атаку по Киеву

Так, оказалось, что призыв к дисквалификации Израиля получил негативную реакцию от организаторов шоу. Австрийский вещатель, который отвечает за участие страны в конкурсе, дистанцировался от заявлений JJ, подчеркнув, что это лишь его позиция. "Для нас главное – музыка, а не политика", – отметили в ORF.

Заметим, что в Европейском вещательном союзе (EBU) также объяснили, что главная цель Евровидения – объединять людей через музыку, уважая многообразие и открытость. В конкурсе участвуют не государства, а вещатели – и если они придерживаются правил, имеют полное право быть на сцене.