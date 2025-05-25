Австрійський мовник ORF вже прокоментував ці слова виконавця. Повідомляє Show 24 з посиланням на німецьке видання Spiegel.

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Так, виявилося, що заклик до дискваліфікації Ізраїлю отримав негативну реакцію від організаторів шоу. Австрійський мовник, який відповідає за участь країни в конкурсі, дистанціювався від заяв JJ, наголосивши, що це лише його позиція. "Для нас головне – музика, а не політика", – підкреслили в ORF.

Зауважимо, що у Європейській мовній спілці (EBU) також пояснили, що головна мета Євробачення – об'єднувати людей через музику, поважаючи різноманіття та відкритість. У конкурсі беруть участь не держави, а мовники – і якщо вони дотримуються правил, мають повне право бути на сцені.