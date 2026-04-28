Не LELÉKA: народна артистка сказала, кого хотіла б бачити на Євробаченні-2026 від України
- Наталія Бучинська вважає, що LAUD, який посів друге місце на Національному відборі, має високий музичний і вокальний рівень та заслуговує представляти Україну на Євробаченні.
- LELÉKA отримала 20 балів і представлятиме Україну на Євробаченні-2026, букмекери прогнозують їй 10 місце, а фаворитами є Фінляндія, Данія і Франція.
Уже незабаром відбудеться Євробачення-2026, де Україну представлятиме LELÉKA. Народна артистка Наталія Бучинська поділилась, кого б хотіла бачити на сцені міжнародного пісенного конкурсу замість неї.
В інтерв'ю Славі Дьоміну Бучинська зізналась, що їй подобається LAUD. Цьогоріч він посів друге місце на Національному відборі з піснею Lightkeeper.
Наталія Бучинська розповіла, що коли послухала пісню LAUD, то "обомліла". Народна артистка України вважає, що це дуже високий рівень.
Я не хочу образити LELÉKA. Мені шкода, що не LAUD представляє Україну, тому що це дуже високий музичний і вокальний рівень. Він дуже цікавий і сценічний. Мені дуже сподобалось,
– сказала Бучинська.
Для довідки! За результатами голосування глядачів та членів журі LELÉKA отримала 20 балів, LAUD – 18, а третє місце посіла Jerry Heil з треком CATHARTICUS, їй віддали 16 балів.
До речі! Наразі букмекери прогнозують Україні 10 місце на Євробаченні-2026, про це йдеться на сайті eurovisionworld, а фаворитами є Фінляндія, Данія і Франція.
Що відомо про Євробачення-2026?
70-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Австрії після перемоги JJ з піснею Wasted Love.
Шоу пройде у Відні. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал – на 16 травня.
Участь у Євробаченні-2026 візьму 35 країн. Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія бойкотували пісенний конкурс через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила Ізраїль.
LELÉKA виступить у другому півфіналі, 14 травня, під номером 12.
В Україні Євробачення традиційно коментуватиме Тімур Мірошниченко. У першому півфіналі до нього приєднається Василь Байдак, у другому – Світлана Тарабарова, а у гранд-фіналі – alyona alyona.
Трансляція буде доступна на всіх платформах Суспільного.