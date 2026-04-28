Не LELÉKA: народна артистка сказала, кого хотіла б бачити на Євробаченні-2026 від України

Уже незабаром відбудеться Євробачення-2026, де Україну представлятиме LELÉKA. Народна артистка Наталія Бучинська поділилась, кого б хотіла бачити на сцені міжнародного пісенного конкурсу замість неї.

В інтерв'ю Славі Дьоміну Бучинська зізналась, що їй подобається LAUD. Цьогоріч він посів друге місце на Національному відборі з піснею Lightkeeper.

Читайте також Ми щасливі, – LAUD зробив відверту заяву про весілля з коханою

Наталія Бучинська розповіла, що коли послухала пісню LAUD, то "обомліла". Народна артистка України вважає, що це дуже високий рівень.

Я не хочу образити LELÉKA. Мені шкода, що не LAUD представляє Україну, тому що це дуже високий музичний і вокальний рівень. Він дуже цікавий і сценічний. Мені дуже сподобалось,

– сказала Бучинська.

Для довідки! За результатами голосування глядачів та членів журі LELÉKA отримала 20 балів, LAUD – 18, а третє місце посіла Jerry Heil з треком CATHARTICUS, їй віддали 16 балів.

До речі! Наразі букмекери прогнозують Україні 10 місце на Євробаченні-2026, про це йдеться на сайті eurovisionworld, а фаворитами є Фінляндія, Данія і Франція.

