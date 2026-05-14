Входить у трійку лідерів: представниця Австралії на Євробаченні-2026 запалила сцену у Відні

Другий півфінал Євробачення-2026 у самому розпалі. Одинадцятою на сцену вийшла фаворитка букмекерів – представниця Австралії Дельта Гудрем.

У рейтингу букмекерів австралійська співачка перебуває на третій сходинці, пише eurovisionworld.

Дельта Гудрем є однією з найуспішніших австралійських артисток, яка тривалий час мала вплив на світову індустрію розваг. На сцені 70-го пісенного конкурсу Євробачення вона виконала трек Eclipse.

Представниця Австралії запалила арену Wiener Stadthalle, глядачі у залі підтримували її. Гудрем продемонструвала красивий вокал, хоча трішки перехвилювалася.

Співачка підписала свій перший контракт у 15 років й здобула міжнародне визнання з дебютним альбомом Innocent Eyes. Він став одним із найбільш продаваних альбомів в історії Австралії.

Дельта також побудувала успішну кар'єру на телебаченні та дев'ять сезонів була тренеркою у The Voice Australia. Книга артистки Bridge Over Troubled Dreams стала бестселером, а її дебютний аромат – найбільш продаваними парфумами в історії Австралії.

Дельта Гудрем – Eclipse: дивіться відео онлайн

