Входить у трійку лідерів: представниця Австралії на Євробаченні-2026 запалила сцену у Відні
- Дельта Гудрем, представниця Австралії, виступила на другому півфіналі Євробачення-2026 з треком Eclipse.
- Вона займає третю позицію у рейтингу букмекерів та має значний міжнародний успіх у музичній та телевізійній індустрії.
Другий півфінал Євробачення-2026 у самому розпалі. Одинадцятою на сцену вийшла фаворитка букмекерів – представниця Австралії Дельта Гудрем.
У рейтингу букмекерів австралійська співачка перебуває на третій сходинці, пише eurovisionworld.
Дельта Гудрем є однією з найуспішніших австралійських артисток, яка тривалий час мала вплив на світову індустрію розваг. На сцені 70-го пісенного конкурсу Євробачення вона виконала трек Eclipse.
Представниця Австралії запалила арену Wiener Stadthalle, глядачі у залі підтримували її. Гудрем продемонструвала красивий вокал, хоча трішки перехвилювалася.
Співачка підписала свій перший контракт у 15 років й здобула міжнародне визнання з дебютним альбомом Innocent Eyes. Він став одним із найбільш продаваних альбомів в історії Австралії.
Дельта також побудувала успішну кар'єру на телебаченні та дев'ять сезонів була тренеркою у The Voice Australia. Книга артистки Bridge Over Troubled Dreams стала бестселером, а її дебютний аромат – найбільш продаваними парфумами в історії Австралії.
Хто, окрім Австралії, серед фаворитів букмекерів?
Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin.
Греція: Акілас – Ferto.
Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem.
Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle.