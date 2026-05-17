Dara вперше прокоментувала перемогу на Євробаченні-2026
17 травня, 11:38
Марія Касій
Основні тези
  • Болгарія перемогла на Євробаченні-2026 з піснею Bangaranga, яку виконала співачка Dara.
  • Dara подякувала шанувальникам за підтримку, висловивши радість від перемоги.

У фіналі Євробачення-2026 перемогла Болгарія. Країну представляла співачка Dara з піснею Bangaranga.

Країна повернулась на пісенний конкурс з вибуховим хітом та здобула перемогу. Цей результат прокоментувала сама артистка у ролику на інстаграм-сторінці Євробачення. 

Dara записала відео для усіх шанувальників та подякувала їм за підтримку. Вона зізналась, що наразі не може повірити в те, що сталося. 

Я така щаслива, що ви відчули Bangaranga. Я вдячна за все, що сталося сьогодні. Все це здається нереальним зараз. Що я можу сказати? Залишайтеся вірними собі, будьте сміливими, мрійте, і трапляться неймовірні речі. Життя – це справді диво, 
– сказала артистка. 

Dara про перемогу на Євробаченні: відео 

Що відомо про Dara? 

Болгарська співачка є однією з найпопулярніших у своїй країні. Вона сміливо змішує жанри, має потужну харизму та цікавий голос. Першу популярність Dara здобула у 2015 році, коли взяла участь у "Х-Факторі" та посіла там третє місце. 

Вже за рік співачка почала працювати над сольною кар'єрою та випустила низку синглів. З 2021 року Dara є тренеркою в проєкті "Голос Болгарії". 

Раніше було відомо, що одним зі співавторів пісні Bangaranga є грецький композитор Дімітріс Контопулос, якого називають давнім товаришем Кіркорова. Та сам путініст у розмові з російською ведучою підтвердив, що співпрацював з болгарською делегацією.

