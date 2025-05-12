5 виступів, які увійшли в історію: легендарні переможці Євробачення

Євробачення – це унікальний конкурс, який відкриває світу нових зірок. Їхні виступи на співочому конкурсі залишились не просто згадкою, а стали справжньою історією з приміткою "найкращі".

За лічені дні ми дізнаємось ім'я переможця Євробачення-2025, а поки варто пригадати про п'ятьох найкращих конкурсантів за весь час існування співочого конкурсу, які забрали собі головний трофей. Видання The Guardian два роки тому опублікувало список тих, яких називають найкращими, пише Show24.

До теми Євробачення без України у фіналі: скільки разів це траплялось

Грета і Йорген Інгман – Dansevise (Данія, 1963)

У цей рік Данія здобула першу перемогу на Євробаченні. Та цікаво те, що у 1963 році стався один із перших скандалів, коли переможцем міг стати зовсім інший учасник. Виявилось, що під оголошення оцінки представник Норвегії помилився, через що Швейцарія могла посісти перше місце. Пізніше довелось виправляти оцінки та підрахунки, коли дізнались про помилку.

Грета і Йорген Інгман – Dansevise: дивіться відео онлайн

Франс Галль – Poupée de Cire, Poupée de Son (Люксембург, 1965)

Французькій співачці не пророкували перемогу на Євробаченні, а її виступ на репетиціях навіть освистували. Та попри таку реакцію публіки Франс Галль зуміла не просто перемогти, а й представити пісню, яка змінила типове звучання Євробачення.

Франс Галль – Poupée de Cire, Poupée de Son: дивіться відео онлайн

Abba – Waterloo (Швеція, 1974)

Трек популярного гурту розповідає певну історію від імені дівчини, яка готова здатися своєму коханому, немов Наполеон у битві при Ватерлоо. Варто зазначити, що пісня дещо вирізняється із загального стилю Abba, адже артисти поєднали у ній елементи року та джазу. Такий підхід допоміг не просто здобути омріяну перемогу, а й вписати свої імена в історію Євробачення, які згадують майже кожного року на конкурсі.

Abba – Waterloo: дивіться відео онлайн

Loreen – Euphoria (Швеція, 2012)

У 21 столітті пісні учасників стали доволі одноманітними та не такими особливими, як це було роками раніше. Але у 2012 році співачка Loreen "вистрілила" на Євробаченні з треком Euphoria, приспів якого не просто запам'ятався публікою, а закріпив за собою статус легендарного.

Loreen – Euphoria: дивіться відео онлайн

Джамала – 1944 (Україна, 2016)

Україна дебютувала на співочому конкурсі у 2003 році, а першу перемогу здобула через рік. Тривалий час наша країна не отримувала першого місця, але у 2016 році все змінилось. Джамала не просто перемогла, а розповіла у пісні про депортацію кримськотатарського народу. Тоді росіяни поспішили скаржитись на політизованість тексту, але Європейська мовна спілка визнала, що трек не порушив правил Євробачення.

Джамала – 1944: дивіться відео онлайн

Окрім найкращих переможців, є ще й найпопулярніші треки за всю історію Євробачення, які знають мільйони.