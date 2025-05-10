За стільки років на сцені Євробачення прозвучало безліч пісень, деякі з яких здобули популярність. Були й треки, які не запам'яталися слухачам. У матеріалі Show 24 читайте про найпопулярніші пісні за всю історію пісенного конкурсу.

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Дункан Лоренс – Arcade (Нідерланди, 2019 рік): дивіться відео онлайн

Нетта Барзілай – Toy (Ізраїль, 2018 рік): дивіться відео онлайн

Abba – Waterloo (Швеція, 1974 рік): дивіться відео онлайн

Олександр Рибак – Fairytale (Норвегія, 2009 рік): дивіться відео онлайн

Лорін – Euphoria (Швеція, 2012 рік): дивіться відео онлайн

Лорін – Tattoo (Швеція, 2023 рік): дивіться відео онлайн

Джамала – "1944" (Україна, 2016 рік): дивіться відео онлайн

Teach-In – Ding-A-Dong (Нідерланди, 1975 рік): дивіться відео онлайн

Доменіко Модуньйо – Nel blu dipinto di blu (Volare) (Італія, 1958 рік): дивіться відео онлайн

Кончіта Вурст – Rise Like a Phoenix (Австрія, 2014 рік): дивіться відео онлайн

Еммелі де Форест – Only Teardrops (Данія, 2013 рік): дивіться відео онлайн

Lordi – Hard Rock Hallelujah (Фінляндія, 2006 рік): дивіться відео онлайн

Джонні Логан – Hold Me Now (Ірландія, 1987 рік): дивіться відео онлайн

Монс Сельмерлев – Heroes (Швеція, 2015): дивіться відео онлайн

Måneskin – Zitti e buoni (Італія, 2021 рік): дивіться відео онлайн

Вєрка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai (Україна, 2007 рік): дивіться відео онлайн

Тото Кутуньйо – Insieme (Італія, 1990): дивіться відео онлайн

Lena – Satellite (Німеччина, 2010 рік): дивіться відео онлайн

Єлена Папарізу – My Number One (Греція, 2005 рік): дивіться відео онлайн

Nemo – The Code (Швейцарія, 2024 рік): дивіться відео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania (Україна, 2022 рік): дивіться відео онлайн

Селін Діон – Ne partez pas sans moi (Швейцарія, 1988 рік): дивіться відео онлайн

Марія Шерифович – Molitva (Сербія, 2007 рік): дивіться відео онлайн

Dana International – Diva (Ізраїль, 1998 рік): дивіться відео онлайн

Руслана – Wild Dances (Україна, 2004 рік): дивіться відео онлайн

Katrina and the Waves – Love Shine a Light (Велика Британія, 1997): дивіться відео онлайн

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватія, 2024 рік): дивіться відео онлайн

Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія, 2022 рік): дивіться відео онлайн

Елені Фурейра – Fuego (Кіпр, 2018 рік): дивіться відео онлайн

Махмуд – Soldi (Італія, 2019 рік): дивіться відео онлайн

Роза Лінн – Snap (Вірменія, 2022 рік): дивіться відео онлайн

Раніше ми розповідали, яка країна найчастіше вигравала Євробачення.