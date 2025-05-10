За столько лет на сцене Евровидения прозвучало множество песен, некоторые из которых получили популярность. Были и треки, которые не запомнились слушателям. В материале Show 24 читайте о самых популярных песнях за всю историю песенного конкурса.

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Дункан Лоренс – Arcade (Нидерланды, 2019 год): смотрите видео онлайн

Нетта Барзилай – Toy (Израиль, 2018 год): смотрите видео онлайн

Abba – Waterloo (Швеция, 1974 год): смотрите видео онлайн

Александр Рыбак – Fairytale (Норвегия, 2009 год): смотрите видео онлайн

Лорин – Euphoria (Швеция, 2012 год): смотрите видео онлайн

Лорин – Tattoo (Швеция, 2023 год): смотрите видео онлайн

Джамала – "1944" (Украина, 2016 год): смотрите видео онлайн

Teach-In – Ding-A-Dong (Нидерланды, 1975 год): смотрите видео онлайн

Доменико Модуньйо – Nel blu dipinto di blu (Volare) (Италия, 1958 год): смотрите видео онлайн

Кончита Вурст – Rise Like a Phoenix (Австрия, 2014 год): смотрите видео онлайн

Эммели де Форест – Only Teardrops (Дания, 2013 год): смотрите видео онлайн

Lordi – Hard Rock Hallelujah (Финляндия, 2006 год): смотрите видео онлайн

Джонни Логан – Hold Me Now (Ирландия, 1987 год): смотрите видео онлайн

Монс Сельмерлев – Heroes (Швеция, 2015): смотрите видео онлайн

Måneskin – Zitti e buoni (Италия, 2021 год): смотрите видео онлайн

Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai (Украина, 2007 год): смотрите видео онлайн

Тото Кутуньо – Insieme (Италия, 1990): смотрите видео онлайн

Lena – Satellite (Германия, 2010 год): смотрите видео онлайн

Елена Папаризу – My Number One (Греция, 2005 год): смотрите видео онлайн

Nemo – The Code (Швейцария, 2024 год): смотрите видео онлайн

Kalush Orchestra – Stefania (Украина, 2022 год): смотрите видео онлайн

Селин Дион – Ne partez pas sans moi (Швейцария, 1988 год): смотрите видео онлайн

Мария Шерифович – Molitva (Сербия, 2007 год): смотрите видео онлайн

Dana International – Diva (Израиль, 1998 год): смотрите видео онлайн

Руслана – Wild Dances (Украина, 2004 год): смотрите видео онлайн

Katrina and the Waves – Love Shine a Light (Великобритания, 1997 год): смотрите видео онлайн

Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim (Хорватия, 2024 год): смотрите видео онлайн

Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия, 2022 год): смотрите видео онлайн

Элени Фурейра – Fuego (Кипр, 2018 год): смотрите видео онлайн

Махмуд – Soldi (Италия, 2019 год): смотрите видео онлайн

Роза Линн – Snap (Армения, 2022 год): смотрите видео онлайн

Ранее мы рассказывали, какая страна чаще всего выигрывала Евровидение.