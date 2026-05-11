Цей результат не перевершила жодна країна: як Україна стала рекордсменом на Євробаченні

Участь у пісенному конкурсі Євробачення наша країна почала брати з 2003 року. Тоді першим представником від України став Олександр Пономарьов із піснею Hasta la vista. Цього року на шоу поїхала 21-та українська учасниця, яка змагатиметься за право перемогти.

За всі роки Україна перемагала тричі. У 2004 році першу перемогу для нас принесла співачка Руслана та її "Дикі танці", у 2016 – Джамала з піснею "1944", а у 2022 – Kalush Orchestra – "Stefania". Попри те, що наша країна не стала рекордсменкою з перемог, однак змогла встановити інший важливий рекорд. Така статистика свідчить про те, що Україна має "високий коефіцієнт успішності", адже у порівнянні з іншими країнами, які змагаються понад 20 років, не змогли здобути більше, ніж 7 перемог. Далі у матеріалі 24 Канал розповість про що йдеться.

Отож, Україна – єдина країна, яка жодного разу не пропустила фінал конкурсу з моменту запровадження півфіналів. Усі рази, коли виступали представники нашої країни, ми завжди опинялись у фіналах. Цьогоріч сподіваємось, що LELÉKA й надалі утримає цей унікальний рекорд.

Та і це ще не все. Ми вже згадували, у що 2022 році, коли Росія розпочала проти України повномасштабну війну, нашу країну на Євробаченні представляв гурт Kalush Orchestra. Тоді колектив встановив рекорд глядацького голосування, отримавши 439 балів із 468 можливих. Загальна сума балів – 631. Більше отримав хіба у 2017 році португалець Сальвадор Собрал з результатом – 758 балів.

Цікавий факт! Stefania стала першою переможною україномовною хіп-хоп піснею.

Кому цього року прогнозують перемогу на Євробаченні?

Станом на 11 травня 2026 року, на сайті eurovisionworld опубліковані перші прогнози букмекерів. На першій сходинці тримається Фінляндія. За вихідні шанс на перемогу зріс із 34% до 38%. На другому місці – Греція, а на третьому – Данія.

Нагадаємо, що цього року Фінляндію представляють Лінда Лампеніус та Піт Паркконен із піснею Liekinheitin.