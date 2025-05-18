Три країни віддали максимальний бал: як глядачі голосували за Україну на Євробаченні-2025
- Україна посіла 9 місце на Євробаченні-2025, отримавши 218 балів.
- Максимальний бал у 12 пунктів Україна отримала від глядачів з Чехії, Ізраїля та Польщі.
- Інші країни, що підтримали Ziferblat високими балами, включають Грузію, Португалію, Іспанію, Кіпр та "решту світу".
- Жодна країна не дала максимальних 12 балів від національних журі.
Україна посіла 9 місце у фіналі Євробачення-2025. Гурт Ziferblat отримав 218 балів від національних журі та глядачів.
Після оголошення результатів стало відомо, глядачі яких країн віддали бали представникам України на Євробаченні-2025. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Євробачення.
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Максимальний бал – 12 – Україні віддали глядачі з Чехії, Ізраїля та Польщі. Ziferblat отримав по 10 балів від Грузії, Португалії та Іспанії. Натомість 8 балів Україна отримала від "решти світу" (це країни, що не беруть участі в Євробаченні, але можуть голосувати) та Кіпр.
Також Ziferblat отримав такі оцінки від глядачів, сумарно здобувши 158 балів:
- 7 балів – Ірландія, Литва,
- 6 балів – Естонія, Франція, Італія, Латвія, Чорногорія,
- 4 бали – Азербайджан, Данія, Нідерланди, Сан-Марино, Швеція,
- 3 бали – Німеччина, Словенія,
- 2 бали – Хорватія, Фінляндія, Норвегія.
Хто і як голосував за Україну (червоним – бали глядачів, синім – бали журі) / Фото EurovisionWorld
Жодного балу не віддали глядачі з Бельгії, Австрії, Албанії, Люксембургу, Великої Британії, Мальти, Швейцарії, Ісландії, Греції, Австралії, Сербії та Вірменії.
Додамо, що гурт Ziferblat отримав ще 60 балів від національних журі. Жодна країна не віддала Україні максимального балу. Сумарно в України – 218 балів та 9 місце у фіналі.