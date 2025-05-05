Від політичних суперечок до фальсифікацій: 10 гучних скандалів, що ставалися на Євробаченні

Євробачення заснували у 1950-х роках після Другої світової війни, щоб об'єднати всі країни Європи та облишити суперечки. Але після всіх спроб назвати конкурс "аполітичним", Євробачення ніколи не було тільки про музику й пісню.

Show 24 розповість про одні з найгучніших скандалів, що траплялися під час Євробачення у різних роках. Тут і політичні суперечності, і невдоволення єврофанів та багато іншого.

Зверніть увагу Учасники, нові правила, перші скандали: все, що треба знати про Євробачення-2025

Фальсифікація голосування (1968)

Політично вмотивовані голосування вже не дивують єврофанів. "Дружні" чи сусідні країни обмінюються високими балами, а ті держави, між якими напруга, навмисно їх занижують.

Чи не першою жертвою таких маніпуляцій став Кліф Річард, який був суперзіркою у Великій Британії та посів друге місце на Євробаченні з різницею в один бал, поступившись іспанці Массіель. Ходили чутки, що іспанський диктатор Франко тоді підкупив країни-учасниці, щоб ті голосували за Іспанію.

Наймолодша переможниця конкурсу (1986)

Бельгія брала участь у Євробаченні від самого заснування конкурсу, але перемогла лише один раз – у 1986 році завдяки Сандрі Кім з піснею J'aime la vie. Однак виступ співачки викликав чималий ажіотаж, коли стало відомо, що насправді Сандрі 13 років, а не 16, як повідомляли раніше.

Швейцарія, яка посіла тоді друге місце, хотіла дискваліфікувати суперницю, однак клопотання не досягло успіху. Так Сандра залишається наймолодшою переможницею конкурсу і, ймовірно, буде такою завжди, – мінімальний вік з того часу підняли до 16 років.

Сандра Кім – J'aime la vie:дивіться відео онлайн

Скандальні перша й третя перемога Ізраїля (1978 та 1998)

Ізраїль кілька разів перемагав на Євробаченні, але чи не кожен тріумф супроводжувався скандалом. У 1978 році Йорданія вирішила не транслювати виступ Ізраїля – замість нього на екрані показували букет квітів. А коли оголосили переможця, в арабських країнах перервали трансляцію й назвали лідером Бельгію (яка отримала друге місце).

Натомість у 1998 році вперше в історії Євробачення перемогла трансгендерна артистка. Дана Інтернешнл підкорила єврофанів та журі, але консервативні глядачі обурились її перемогою.

Переможцем оголосили не того (2007)

Террі Воган – британський ведучий, що роками був коментатором Євробачення. Але й у нього траплялися помилки. У 2007 році на національному відборі, коли Британія обирала, хто поїде до Фінляндії, з ним трапився прикрий інцидент. Поки його співведуча оголошувала правильне ім'я переможця – гурт Scooch, Воган назвав переможницею Cyndi. Музиканти зі Scooch навіть встигли привітати суперницю, поки ведуча оголосила про помилку.

Інцидент на відборі у Британії: дивіться відео онлайн

"Ми не хочемо Путіна" (2009)

На тлі російського вторгнення до Грузії, представники країни хотіли виступити з треком We Don't Wanna Put In ("Ми не хочемо тиску"). Та гра слів "Ми не хочемо Путіна" не залишилась непомітною, тому грузинів зобов'язали змінити текст. Музиканти відмовилися, тому й не виступили на Євробаченні того року.

Несподіваний поцілунок від представниць Фінляндії (2013)

Фінська співачка Кріста Зігфрідс виступила у Швеції на Євробаченні з піснею Marry Me, одягнена у весільну сукню. Під час виступу вона несподівано поцілувала одну зі своїх танцівниць. Це був знак протесту проти заборони одностатевих шлюбів у Фінляндії на той час. Цей момент викликав обурення в Туреччини, яка відмовилась транслювати конкурс, та Китаю.

Поцілунок на сцені Євробачення: дивіться відео онлайн

Як Україна заборонила Росії виступати (2017)

Україна була організатором Євробачення-2017 після перемоги Джамали. Росію тоді хотіла представити Юлія Самойлова. Та через те, що вона раніше виступала в окупованому Криму, СБУ заборонила їй в'їзд до України. Співачці пропонували показати свій номер по Skype, але Росія відмовилась від участі, а "Пєрвий канал" навіть не транслював конкурс.

Відмова України виступити на Євробаченні (2019)

Співачка Maruv, яка мовчить про повномасштабне вторгнення, була переможницею українського відбору у 2019 році та майже отримала квиток до Тель-Авіва. Але відмовилась брати участь у конкурсі, бо обурилась контрактом, де її зобов'язали тимчасово не виступати в Росії. Інші учасники Нацвідбору мали шанс представити Україну, але всі відмовилися.

Переможців Євробачення звинуватили у вживанні наркотиків (2021)

Після тріумфу на конкурсі гурт Måneskin потрапив у скандал – учасників звинуватили у тому, нібито вони вживали наркотики просто під час конкурсу в грін-румі. Камери начебто зафіксували, як соліст колективу опускає голову до столу. Та Даміано Давид пояснив, що просто підбирав розбите скло. Він навіть здав аналіз крові, де за результатами не виявили жодних наркотичних речовин.



Момент, що спровокував скандал / Скриншот з відео

Ізраїлю тричі довелось змінювати пісню (2024)

У 2024 році представницею Ізраїля обрали Еден Голан. Країну тоді після суперечок допустили до конкурсу на тлі війни з ХАМАС. Однак EBU залишилися незадоволені піснею October Rain, з якою на конкурс хотіла їхати співачка, – там знайшли політичний підтекст. Ізраїльський мовник надав інший трек, Dance Forever. EBU і ця композиція не підійшла. Лиш з третьої спроби Еден Голан таки допустили на Євробачення – з піснею Hurricane.

Еден Голан – Hurricane: дивіться трейлер онлайн

Євробачення-2025 наближається, а разом з ним і ймовірні скандали. Нагадаємо, що перший півфінал конкурсу відбудеться 13 травня, а грандіозний фінал – 17 травня.