Найперший виступ на масштабному конкурсі: у якому році Україна дебютувала на Євробаченні

Євробачення – пісенний конкурс, що вперше відбувся у 1956 році. Його заснували для об'єднання всіх країн Європи після Другої світової війни. З того часу минуло 47 років, перш ніж у Євробаченні вперше виступила Україна.

Україна дебютувала на Євробаченні у 2003 році. Show 24 детальніше розповість, як це було.

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У перші роки в Україні не було національних відборів у такому форматі, як це відбувається зараз. Представників обирала НТКУ – Національна телерадіокомпанія України, що була членом Європейської мовної спілки. Здебільшого на Євробачення їхали артисти, що були відомими та популярними виконавцями на той час.

Перший представник України на Євробаченні – Олександр Пономарьов. Він був переможцем фестивалю "Червона рута" у 1993, у тому самому році його назвали найкращим українським попспіваком. У 1998 році Пономарьов здобув звання заслуженого артиста України.

Спершу обрали самого співака, а згодом пісню. Композитором став ізраїльський композитор Цвіка Пік, авторкою слів – його колишня дружина. Аранжування зробив сам Пономарьов.

У 2003 році Євробачення проходило у столиці Латвії, Ризі. Олександр Пономарьов виступив з піснею Hasta la Vista ("До побачення") та посів 14 місце, отримавши від глядачів та журі 30 балів. Тоді бали Україні віддали п'ять країн: Польща (10), Росія (8), Латвія (5), Ізраїль (4) та Естонія (3).

Олександр Пономарьов – Hasta la Vista: дивіться відео онлайн

До слова, вже наступного року Україна перемогла на Євробаченні-2004. Співачка Руслана та її пісня Wild dances підкорили сцену пісенного конкурсу. Це був перший і не останній тріумф України.