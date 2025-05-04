Украина дебютировала на Евровидении в 2003 году. Show 24 подробнее расскажет, как это было.

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В первые годы в Украине не было национальных отборов в таком формате, как это происходит сейчас. Представителей выбирала НТКУ – Национальная телерадиокомпания Украины, которая была членом Европейского вещательного союза. В основном на Евровидение ехали артисты, которые были известными и популярными исполнителями в то время.

Первый представитель Украины на Евровидении – Александр Пономарев. Он был победителем фестиваля "Червона рута" в 1993, в том же году его назвали лучшим украинским поп-певцом. В 1998 году Пономарев получил звание заслуженного артиста Украины.

Сначала выбрали самого певца, а затем песню. Композитором стал израильский композитор Цвика Пик, автором слов – его бывшая жена. Аранжировку сделал сам Пономарев.

В 2003 году Евровидение проходило в столице Латвии, Риге. Александр Пономарев выступил с песней Hasta la Vista ("До свидания") и занял 14 место, получив от зрителей и жюри 30 баллов. Тогда баллы Украине отдали пять стран: Польша (10), Россия (8), Латвия (5), Израиль (4) и Эстония (3).

Александр Пономарев – Hasta la Vista: смотрите видео онлайн

К слову, уже в следующем году Украина победила на Евровидении-2004. Певица Руслана и ее песня Wild dances покорили сцену песенного конкурса. Это был первый и не последний триумф Украины.