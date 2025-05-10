Мова на Євробаченні: зміни правил, рекорд від Норвегії та чи існують обмеження зараз

Євробачення – конкурс з багатьма правилами, які мусять дотримуватися учасники. Зараз немає обмежень щодо мови виконання пісень, але так було далеко не завжди.

Правила Євробачення щодо мови виконання пісні змінювалися багато разів за час існування конкурсу. Show 24 розповість про це детальніше.

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Євробачення заснували у 1956 році й до 1965 року не існувало жодних обмежень щодо мови. У 1966 сталось нововведення – пісня мала виконуватися державною мовою країни-учасника.

Це правило діяло всього 7 років, але воно знову повернулося у 1977 і було чинним до 1998. При цьому зробили виняток для Бельгії та Німеччини – їм дозволили виконувати конкурсні пісні англійською.

У 1994 стався скандал, коли представниця Польщі Едіта Гурняк порушила правила та заспівала свою пісню англійською. Тоді 6 учасників вимагали її дискваліфікувати, але цього було замало для такого серйозного рішення.

Чи є обмеження щодо мов зараз

З 1999 року зняли усі обмеження щодо мови виконання пісень. Відтоді учасники все частіше писали конкурсні треки англійською. Наприклад, у 2017 році, тільки 7 з 42 пісень виконувалися не англійською. Також популярним стало використовувати й англійську, і рідну мову.

З 1999 року на Євробаченні перемогли лише чотири пісні неанглійськими мовами: сербська Molitva у 2007 році, португальська Amar pelos dois у 2017 році, італійська Zitti e buoni у 2021 році та українська Stefania у 2022 році.

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Цікаво! У 1973 році учасник Євробачення з Норвегії, гурт Bendik Singers, встановив рекорд. Пісня колективу It's Just a Game містила найбільшу кількість мов в одній пісні – їх було 12. Композицію виконували англійською та французькою, але також у ній лунали слова іспанською, італійською, голландською, німецькою, ірландською, сербохорватською, івритом, фінською, шведською та норвезькою мовами.

Додамо, що в цьому Євробаченні навпаки, є рекордна кількість пісень рідними мовами – їх 21. Пісня гурту Ziferblat лунатиме і українською, і англійською.