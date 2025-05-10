Правила Евровидения относительно языка исполнения песни менялись много раз за время существования конкурса. Show 24 расскажет об этом подробнее.

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Евровидение основали в 1956 году и до 1965 года не существовало никаких ограничений по языку. В 1966 произошло нововведение – песня должна была исполняться на государственном языке страны-участника.

Это правило действовало всего 7 лет, но оно снова вернулось в 1977 и действовало до 1998. При этом сделали исключение для Бельгии и Германии – им разрешили исполнять конкурсные песни на английском.

В 1994 произошел скандал, когда представительница Польши Эдита Гурняк нарушила правила и спела свою песню на английском. Тогда 6 участников требовали ее дисквалифицировать, но этого было мало для такого серьезного решения.

Есть ли ограничения по языкам сейчас

С 1999 года сняли все ограничения по языку исполнения песен. С тех пор участники все чаще писали конкурсные треки на английском. Например, в 2017 году, только 7 из 42 песен исполнялись не на английском. Также популярным стало использовать и английский, и родной язык.

С 1999 года на Евровидении победили только четыре песни на неанглийских языках: сербская Molitva в 2007 году, португальская Amar pelos dois в 2017 году, итальянская Zitti e buoni в 2021 году и украинская Stefania в 2022 году.

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Интересно! В 1973 году участник Евровидения из Норвегии, группа Bendik Singers, установила рекорд. Песня коллектива It's Just a Game содержала наибольшее количество языков в одной песне – их было 12. Композицию исполняли на английском и французском, но также в ней звучали слова на испанском, итальянском, голландском, немецком, ирландском, сербохорватском, иврите, финском, шведском и норвежском языках.

Добавим, что в этом Евровидении наоборот, есть рекордное количество песен на родных языках – их 21. Песня группы Ziferblat будет звучать и на украинском, и на английском.