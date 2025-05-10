Правила Євробачення щодо мови виконання пісні змінювалися багато разів за час існування конкурсу. Show 24 розповість про це детальніше.

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Євробачення заснували у 1956 році й до 1965 року не існувало жодних обмежень щодо мови. У 1966 сталось нововведення – пісня мала виконуватися державною мовою країни-учасника.

Це правило діяло всього 7 років, але воно знову повернулося у 1977 і було чинним до 1998. При цьому зробили виняток для Бельгії та Німеччини – їм дозволили виконувати конкурсні пісні англійською.

У 1994 стався скандал, коли представниця Польщі Едіта Гурняк порушила правила та заспівала свою пісню англійською. Тоді 6 учасників вимагали її дискваліфікувати, але цього було замало для такого серйозного рішення.

Чи є обмеження щодо мов зараз

З 1999 року зняли усі обмеження щодо мови виконання пісень. Відтоді учасники все частіше писали конкурсні треки англійською. Наприклад, у 2017 році, тільки 7 з 42 пісень виконувалися не англійською. Також популярним стало використовувати й англійську, і рідну мову.

З 1999 року на Євробаченні перемогли лише чотири пісні неанглійськими мовами: сербська Molitva у 2007 році, португальська Amar pelos dois у 2017 році, італійська Zitti e buoni у 2021 році та українська Stefania у 2022 році.

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Цікаво! У 1973 році учасник Євробачення з Норвегії, гурт Bendik Singers, встановив рекорд. Пісня колективу It's Just a Game містила найбільшу кількість мов в одній пісні – їх було 12. Композицію виконували англійською та французькою, але також у ній лунали слова іспанською, італійською, голландською, німецькою, ірландською, сербохорватською, івритом, фінською, шведською та норвезькою мовами.

Додамо, що в цьому Євробаченні навпаки, є рекордна кількість пісень рідними мовами – їх 21. Пісня гурту Ziferblat лунатиме і українською, і англійською.