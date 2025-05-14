Думали, що не пройдуть: шалені емоції Ziferblat під час оголошення фіналістів потрапили на відео

У першому півфіналі Євробачення-2025 визначилися з частиною фіналістів конкурсу. До цього списку потрапила й Україна, але музикантам з гурту Ziferblat довелось добряче понервувати.

На Євробаченні-2025 змінили оголошення фіналістів, щоб додати більше інтриги та напруги під час шоу результатів. Нововведення й справді відчули на собі представники України, адже їх назвали останніми, пише Show 24.

До слова Ziferblat пройшов до фіналу Євробачення-2025: перша реакція гурту

Ziferblat поділився відео з моменту, коли оголошували фіналістів Євробачення. Оскільки серед інших учасників залишилися доволі сильні конкурсанти, вони почали не на жарт хвилюватися.

Гітарист Валентин вже почав підозрювати, що Україна не зможе пройти до фіналу. Він очікував, що натомість у десятку потрапить Бельгія. Його переживання потрапили на камеру.

Ми не пройшли. Ми вперше не пройшли,

– каже у відео Валентин.

"Валя 21 секунду думає, що ми не пройшли до фіналу. Дайте цьому чоловіку трохи впевненості, будь ласка", – додали учасники в описі під роликом.

Як Ziferblat хвилювалися через прохід у фінал: відео

До слова, Валентин розмовляв російською, що збентежило деяких користувачів у коментарях. На публіці музиканти завжди спілкуються українською.

На щастя, вже за кілька секунд настрій музикантів змінився, адже Україна потрапила до списку фіналістів. Ймовірно, організатори навмисне тягнули інтригу, адже представники України завжди потрапляли до фіналу Євробачення – це особливий рекорд.

Тепер учасники гурту Ziferblat готуватимуться до виступу у грандіозному фіналі. За результатами жеребкування відомо, що вони виступлять у першій половині концерту.