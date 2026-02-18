Дружина фронтмена БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вперше показала їхні розкішні обручки
- Фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець одружився з піар-директоркою колективу Юліаною Корецькою у 2025 році.
- Обручки пари виготовлені українським брендом і відрізняються стилями: жіноча зі сріблястого металу з великим каменем, чоловіча більш класична.
У 2025 році фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець одружився з піар-директоркою колективу Юліаною Корецькою.
Днями дружина співака вперше детально показала їхні обручки. Вона розповіла, що це прикраси українського бренду. Про це Корецька зазначила в інстаграм-сторіс.
Обручки Сергія та Юліани виготовлені в різних стилях, але гармонійно доповнюють одна одну: жіноча – виконана зі сріблястого металу з великим каменем, схожим на діамант, чоловіча – більш класична та стримана.
Додамо, що також на пальці дружини співака є й інші каблучки, оздоблені дрібними камінцями
Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?
- Їхня перша зустріч відбулася в липні 2017 року на одному з фестивалів. У 2020 році, коли Юліана переїхала до Києва, її запросили працювати з гуртом БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Тоді Сергій був у шлюбі.
- У вересні 2023 року співак розлучився з Ганною, з якою мав двоє дітей – доньку Анастасію та сина Лук'яна. 29 вересня подружжя мало святкувати 15-ту річницю, але доля розпорядилася інакше.
- У травні 2024 року Сергій та Юліана вперше публічно підтвердили стосунки. "У мене був день народження, і Юліана, як моя дівчина, привітала мене в соцмережах. Ми вже певний час були разом, тож не було сенсу щось приховувати. Спеціальних планів не будували – просто настав момент, коли захотілося говорити про себе як про пару", – розповідає артист в інтерв'ю для журналу Viva.
- Пропозицію Сергій зробив під час вечора в ресторані влітку 2025 року. Восени того ж року пара тихо й камерно одружилась.