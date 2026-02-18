Дружина фронтмена БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вперше показала їхні розкішні обручки

У 2025 році фронтмен гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець одружився з піар-директоркою колективу Юліаною Корецькою.

Днями дружина співака вперше детально показала їхні обручки. Вона розповіла, що це прикраси українського бренду. Про це Корецька зазначила в інстаграм-сторіс.

Вас також може зацікавити Періс Гілтон та її чоловік оновили обітниці після 5 років шлюбу

Обручки Сергія та Юліани виготовлені в різних стилях, але гармонійно доповнюють одна одну: жіноча – виконана зі сріблястого металу з великим каменем, схожим на діамант, чоловіча – більш класична та стримана.

Додамо, що також на пальці дружини співака є й інші каблучки, оздоблені дрібними камінцями

Юліана Корецька показала їхні з Сергієм Танчинцем обручки / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про стосунки Сергія Танчинця та Юліани Корецької?