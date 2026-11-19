Дружина співака Позитива, танцівниця Юлія Сахневич, щиро розповіла про сімейне життя. Вона зізналася, чи планують вони з чоловіком другу дитину та чому досі не похрестили донечку Марію.

Цим Юлія поділилася в коментарі для програми "Наодинці з гламуром".

За словами танцівниці, час летить надто швидко. Коли вона бачить немовлят, одразу згадує перші місяці материнства й сумує за тими моментами, коли донечка була зовсім крихітною. Подружжя мріє про ще одного малюка, проте поки що відкладає поповнення через роботу.

У майбутньому задумуємося про це (про другу дитину, – 24 Канал). Був момент, коли ми поїхали до лікаря, сидимо під кабінетом, бачимо цих малесеньких крихіток і думаємо: "Ой, як швидко цей час минув! Вона ж була така манюня". Хотілося б знову пережити ці класні відчуття, коли вона на ручках. Але зараз дуже насичений робочий період, тому це мрія на майбутнє – на спокійніші, тихіші часи,

– поділилася Юлія.

Також Сахневич пояснила, чому вони досі не похрестили дворічну доньку. Причина виявилася знайомою багатьом батькам: у подружжя просто не вистачає вільного часу через насичений графік.

Ні, ще не хрестили, бо через роботу взагалі не мали часу все організувати. Але це обов'язково попереду,

– запевнила танцівниця.

Новий випуск програми "Наодинці з гламуром": дивіться відео онлайн

До речі, нещодавно Позитив потішив шанувальників затишним сімейним контентом – виконавець опублікував рідкісні кадри з підрослою донькою Марією.