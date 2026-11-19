Об этом Юлия рассказала в комментарии для программы "Наедине с гламуром".

Adv

популярные видео

По словам танцовщицы, время летит слишком быстро. Когда она видит младенцев, сразу вспоминает первые месяцы материнства и скучает по тем моментам, когда доченька была совсем крошечной. Супруги мечтают о еще одном малыше, однако пока откладывают пополнение семьи из-за работы.

В будущем задумываемся об этом (о втором ребенке, – 24 Канал). Был момент, когда мы поехали к врачу, сидим под кабинетом, видим этих крошечных малышей и думаем: "Ой, как быстро пролетело это время! Она же была такая манюня". Хотелось бы снова пережить эти классные ощущения, когда она на руках. Но сейчас очень насыщенный рабочий период, поэтому это мечта на будущее – на более спокойные, тихие времена– поделилась Юлия.

Также Сахневич объяснила, почему они до сих пор не крестили двухлетнюю дочь. Причина оказалась знакомой многим родителям: у супругов просто не хватает свободного времени из-за насыщенного графика.

Реклама

Нет, еще не крестили, потому что из-за работы вообще не было времени все организовать. Но это обязательно впереди– заверила танцовщица.

Новый выпуск программы "Наедине с гламуром": смотрите видео онлайн

Кстати, недавно Позитив порадовал поклонников уютным семейным контентом – исполнитель опубликовал редкие снимки с подросшей дочерью Марией.