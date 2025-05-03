Юлія Саніна приїхала в Україну і відреагувала на хейт через життя з чоловіком за кордоном

Після початку повномасштабного вторгнення Юлія Саніна з The Hardkiss та її чоловік стикнулися з сильною хвилею хейту. Річ у тім, що коханий співачки виїхав за кордон і досі не повернувся в Україну.

Юлія детально пояснила ситуацію з проживанням її родини за кордоном та відповіла на закиди хейтерів. Про все це співачка розповіла в шоу Жені Яновича "20:23", яке тільки нещодавно зняли в Києві. У мережі вже з'явилися ексклюзивні кадри зі знімального майданчика. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал "Що ти знаєш про Бобула?".

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За словами артистки, її родина виїхала за межі України ще до початку повномасштабного російського вторгнення і вирішила залишитися там, оскільки мала таку можливість.

Я щодня дякую Богові, що ні я, ні моя сім'я, ні моя дитина, ми не бачили того всього жаху, початку повномасштабного вторгнення, і не бачимо його й досі – я зрідка приїжджаю в Україну. Але це неможливо порівняти з тим, що відчувають люди, які постійно живуть в Україні,

– поділилася Юлія.

Юлія Саніна висловилась про життя родини за кордоном: дивіться відео онлайн

Реагуючи на критику про те, що вона нібито приїздить до України виключно заради заробітку, Саніна спростувала ці звинувачення.

За 15 років існування The Hardkiss ми досягли такого рівня, що я могла б зовсім не працювати, а присвятити себе повністю родині,

– зізналася співачка.

Юлія додала, що її концерти в Україні – це не спосіб збагачення, а можливість зустрітися з шанувальниками та підтримати українську економіку: "Я оплачую роботу багатьом людям. Вкладаю значні кошти у шоу. Навіть організатори дивувалися: "Юля, ти взагалі не хочеш заробити?" Але для мене важливіше побачитися зі своїм глядачем".

Для довідки! У 2024 році Саніна провела всеукраїнський тур Special Kiss, де виконала акустичні інтерпретації популярних композицій The Hardkiss. За словами співачки, цей проєкт відображає її особисте бачення творчості гурту як співавторки пісень.

Юлія Саніна відреагувала на хейт про те, що вона їздить в Україну лише для того, щоб заробити: дивіться відео онлайн

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення The Hardkiss виступали переважно з благодійними концертами за кордоном. До того ж нещодавно колектив був змушений скасувати довгоочікуваний концерт на НСК "Олімпійський", запланований на 18 червня 2025 року, через продовження воєнного стану в Україні та неможливість використання концертного майданчика.

Крім того, гурт заявив, що не планує ніяких гастрольних турів у 2025 році. За словами співачки, вона з чоловіком Валерієм Бебко зосередилася на створенні нової музики. Виконавиця обіцяє випустити кілька синглів та анонсує "нову главу" у творчості гурту, а концерти планує відновити у 2026 році.

Нещодавно Юлія Саніна з чоловіком розповіли, як допомагають ЗСУ.