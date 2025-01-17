Блогерка-мільйонниця Верба зустрілась з втікачем Волошиним в ОАЕ і показала, як вони провели час

Блогерка-мільйонниця Юля Верба та Стася Макеєва зараз перебувають в ОАЕ. На відпочинку дівчата зустрілися з Олександром Волошиним, який втік з України, його братом та мамою.

В один із днів Юля та Стася вирішили поїхати в парк Феррарі, що в столиці ОАЕ – Абу-Дабі. Там вони провели час з Олександром Волошиним та його родиною, пише 24 Канал з посилання на інстаграм-сторінку блогерки.

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Так, сьогодні ми приїхали в Абу-Дабі, у Феррарі парк. І йдемо зараз на найшвидшу гірку, я так розумію, у світі. Вона розганяється за 4,9 секунди до 240 кілометрів за годину. Це капець, тут дуже красиво, парк величезний. Я буду старатися вам багато всього показувати,

– сказала Юля Верба.

Юля Верба та Олександр Волошин в Абу-Дабі: дивіться відео

Юля Верба розповіла, що окрім Стасі Макєєвої, приїхала у парк Феррарі з блогером-втікачем Олександром Волошиним, його братом Артемом та мамою Оленою Порхун.

Юля Верба з Волошиними та його родиною: дивіться відео

Спершу блогери пішли не на найшвидшу гірку, аби "розкачатися", а також на інші атракціони.

Якщо ви в Дубаї або в Абу-Дабі, то в цілому можете піти, а якщо спеціально сюди їхати, то я не рекомендувала б. Тому що тут не дуже так і багато всього є. Ну, прикольно, але тут на дві години максимум,

– зауважила Верба.

Юля Верба в парку Феррарі: дивіться відео

Юля додала, що їй більше сподобалося в Діснейленді у Парижі, ніж у парку Феррарі. Згодом вона разом з Макєєвою, Волошиним, його братом і мамою таки пішли на найшвидшу гірку та поділились своїми емоціями.

Верба, Макєєва і Волошин після гірки: дивіться відео

Нагадаємо, що після того, як російські війська вдарили по дитячій лікарні "Охматдит", Юлю Вербу, Олександра Волошина та деяких інших блогерів звинуватили у просуванні російських наративів.

Тоді Верба звинуватила світ у байдужості та сказала, що Україну обкрадає своя ж влада, змістивши увагу з окупантів, які відповідальні за обстріли. Волошин заявив, що треба грати за правилами росіян.