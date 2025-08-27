Команда шоу "Ебаут" зробила випуск, присвячений актору і військовослужбовцю Юрію Феліпенку, який загинув на фронті 14 червня 2025 року. Його вдова Катерина Мотрич і інші співведучі поділились спогадами про захисника.

Катерина, зокрема, розповіла про цікаву традицію з Юрієм і про лист, який написала йому перед похованням. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Ебаут".

Яка традиція була у Катерини і Юрія перед виїздами?

Катерина Мотрич розповіла, що перед кожним виїздом Юрія Феліпенка на завдання вони зідзвонювалися і робили фото. Чоловік також завжди запитував у коханої, чи хвилюється вона, однак не останнього разу.

Він не запитав, чи я хвилююсь. А я хвилювалась і не запитала, чи хвилюється він. Я не відчувала, що щось станеться, просто хвилювалась,

– зізналась інфлуенсерка.

Катерина дізналась про загибель чоловіка під час зйомки – їй зателефонували з ТЦК, потім приїхали капелан і медсестра. Закохані спілкувалися приблизно за пів години до загибелі Феліпенка, коли військові виїжджали з позиції. Вранці інфлуенсерка побачила, що Юрій не відповів на повідомлення, але заспокоювала себе.

Катерина Мотрич написала загиблому чоловіку лист перед похованням

Мотрич поділилась, що перед похованням Юрія Феліпенка написала йому лист.

Дякувала за все. Обіцяла, що буду триматися. Писала слова вибачення за деякі речі, які не стались. Писала, що вилікую Пабло (кіт пари – Show 24). Писала, що відрощу волосся. Я писала всі слова любові,

– пригадала вона.

Випуск пам'яті Юрія Феліпенка: дивіться відео онлайн

Юрій Феліпенко загинув на фронті