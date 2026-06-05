Чи може Верка Сердючка знову взяти участь у Євробаченні: продюсер Нікітін відповів

Андрій Данилко, що виступає в образі Вєрки Сердючки, після грандіозного виступу на Євробаченні у 2007 році став іконою конкурсу. Продюсер Юрій Нікітін відповів, чи може Сердючка повернутися на Євробачення як учасниця.

Юрій Нікітін тривалий час є продюсером Андрія Данилка. В інтерв'ю Славі Дьоміну він розповів про співпрацю з артистом.

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Нікітін залишається бізнес-менеджером Вєрки Сердючки, тобто організовує всі процеси навколо артистки. Однак зараз він не інтегрується у творчу сферу Данилка.

Також Юрій відповів, чи міг би Андрій Данилко знову взяти участь у Євробаченні.

Гіпотетично може завжди, у будь-який момент. Чи буде брати участь – я не знаю. Тут моя продюсерська компетентність не може допомогти. У роботі Андрія Данилка відбувається все те, що він відчуває, що має відбуватися,

– зізнався Нікітін.

Продюсер додав, що в поверненні Андрія Данилка на Євробачення як учасника може бути сенс. Але тоді він має показати себе з іншого боку.

"Можливо, з якоюсь композицією, яка б могла його показати під іншим кутом, бо все, що Сердючка хоче показувати в "Євробаченні", вона показує й так", – вважає Юрій Нікітін.

Інтерв'ю Юрія Нікітіна: дивіться відео онлайн

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На Євробаченні-2026 в інтервал-акті фіналу виступали легенди конкурсу – фінський гурт Lordi, норвезький артист Олександр Рибак, Еріка Вікман, Міріана Конте та українські зірки – Руслана та Вєрка Сердючка.

Відео виступу опублікували на сторінці Євробачення. Але звідти вирізали момент, де Вєрка Сердючка а-капела проспівала хіт Доменіко Модуньйо – Volare, а тисячна публіка їй підспівувала.

Андрій Данилко зізнався, що йому шкода, що подібна ситуація сталась. Він не зрозумів, навіщо запрошувати його на конкурс, а потім вирізати з відео. Але тепер артист хоче домовитися з правовласниками пісні Volare і записати кавер.