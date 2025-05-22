Юрію Рибчинському – 80: як сьогодні живе легендарний поет і Герой України

Сьогодні, 22 травня, Юрій Рибчинський відзначає 80-річчя. За своє життя майстер пера створив чимало віршів, які поклали на музику, яка вважається цінною культурною спадщиною.

Юрій Рибчинський народився у Києві. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка і в 1970 році розпочав творчу діяльність. Як складалась кар'єра одного із засновників сучасної української естрадної пісні та як він живе зараз, читайте в матеріалі Show 24.

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Творчість та політика

У студентські роки у Рибчинського розвинулась неабияка пристрасть до поезії. У цей час він почав друкувати свої твори у періодичних виданнях. З кожним роком популярність поета зростає й він починає писати вірші, на які поклали сотню, якщо не більше, пісень.

До прикладу, Юрій є автором багатьох пісень, які до сьогодні не втратили своєї популярності.

"Кленовий вогонь" та "У долі своя весна" – виконували Володимир Івасюк і Софія Ротару.

"Минає день", "Знов я у гори йду" – виконували Микола Мозговий та Софія Ротару.

"Хрещатик" – виконує Павло Зібров.

Павло Зібров – "Хрещатик": дивіться відео онлайн

Крім того, пісні Рибчинського виконували Ніна Матвієнко, Руслана Лижичко, Наталія Могилевська, Назарій Яремчук та багато інших артистів.

Юрій Рибчинський та Софія Ротару / Фото з фейсбуку поета

З 1997 по 2000 роки був позаштатним радником президента України з питань культури. У 1998 році балотувався у народні депутати від Соціал-демократичної партії. У червні 2022 року, після початку повномасштабної війни, Рибчинський виступав проти того, щоб із назви Національної музичної академії імені Петра Чайковського прибрали прізвище цього російського композитора. Він пояснив таку думку тим, що "етнічно Чайковський ніколи не був росіянином".

Воювати можуть уряди та армії, культури ж ніколи не можуть воювати одна з іншою. Вони можуть конкурувати чи взаємозбагачуватися. Чайковський, як і Шекспір, як і Жанна д'Арк, як і Христос, не належить одному конкретному народу, він належить усьому світу. Етнічно Петро Чайковський не був росіянином: його батько походив із роду запорізьких козаків, а мати була француженкою,

– висловився Рибчинський.

Також за своє життя поет отримав чимало державних нагород, серед яких: звання Герой України та нагорода ордена Держави, звання народного артиста, звання заслуженого діяча мистецтв, орден князя Ярослава Мудрого, відзнака "Національна легенда" тощо.

Особисте життя

Обраницею українського поета та драматурга стала жінка, на ім'я Олександра. Свого часу вона була тренеркою з художньої гімнастики. У квітні 1969 року закохані розписались, а вже у грудні у них народився єдиний син Євген.

Минулого року подружжя відзначило 55 років з дня їхнього весілля.

Юрій Рибчинський з дружиною / Фото з фейсбуку Євгена Рибчинського

У поета є четверо онуків. Двоє з них проживають у Києві, а інші – за кордоном. Під час повномасштабної війни Рибчинський став прадідусем. На початку повномасштабного вторгнення син та онук Рибчинського записались до ТрО.

Так, записалися в ТрО. Я їх не відмовляв, чому я це маю робити? Страшно всім, то й що. Якби я був молодший, я б взяв зброю і пішов, навіть не думав би,

– розповів драматург.

Нещодавно стало відомо, що відомого телеведучого Геннадія Попенка списали зі служби в ЗСУ через проблеми зі здоров'ям.

Також Юрій відверто поділився і тим, чим займаються його нащадки у повсякденному житті.

"Один вчиться, інший працює на телебаченні у Києві. Правнук також народився під час війни в Києві. Левко, вже вісім зубів. Я люблю онуків. Двоє молодших в Америці. Але я пишаюся, що онук, який в Америці, закінчив коледж і 10 років не був тут, приїхав сюди й вступив до університету, склав іспит з української мови краще за тих, які 10 років тут жили. За три місяці вивчив з репетитором. Схильні до творчості, але не кожен до поетичної. Поетична творчість дісталася моєму сину Євгену, який багато пише. А у решти теж творчі професії. Старший онук Микита монтує всі передачі Комарова. А другий, який навчається, він IT-спеціаліст", – підсумував Рибчинський.

Юрій Рибчинський з родиною / Фото з фейсбуку поета

Де зараз і чим займається Юрій Рибчинський

Коли Росія 24 лютого 2022 року розгорнула велику війну, поет тимчасово виїхав із Києва до Чернівців. Там він продовжував працювати та проводив творчі зустрічі.

У травні минулого року Рибчинський відзначав 79-річчя у столичній Національній опереті. Це був музичний проєкт "У долі своя весна". На сцені виступали колектив театру, хор, живий оркестр, солісти тощо. Пізніше на сцену виходили учні поета та ті артисти, яким він писав пісні. Серед них: Павло Зібров, Наталія Могилевська, Наталія Бучинська, Олексій Сагаловський, Алла Кудлай та багато інших.

На сцену вийшов також син драматурга – Євгеній. Його іменник назвав своїм найкращим творінням. Ну і сам поет виконав декілька власних пісень. Особливо звучала композиція "Зозуля", яку Рибчинський переклав з російської.

Юрій Рибчинський – "Зозуля" (2023 рік): дивіться відео онлайн

А у листопаді минулого року Рибчинський поділився, що працював над записом рімейку пісні "Знов я у гори іду", яку він написав у співавторстві з Миколою Мозговим. А виконала композицію співачка Христина Охітва.