Разом вже 57 років: Юрій Рибчинський вперше за довгий час показався з дружиною на публіці

Легендарний поет Юрій Рибчинський вийшов у світ разом з дружиною. Його обраниця Олександра зізналась, чи є складнощі у стосунках з творчою особистістю.

22 травня Юрій Рибчинський відсвяткував ювілей – 80-річчя. З цієї нагоди у Палаці "Україна" відбувся великий концерт, який присвятили дню народженню поета. Цей захід Рибчинський відвідав з дружиною, пише Show 24 з посиланням на "Вікна СТБ".

До слова Джамала пояснила, чому не показує обличчя наймолодшого сина

Юрій Рибчинський вже 57 років перебуває у шлюбі з дружиною Олександрою. Жінка зізналась, що бути у стосунках з поетом – це постійна праця.

Це нескінченний труд. Непередбачуваний. Він сам ніколи не знає, який наступний момент буде для нього. Єдине, що жодна хвилина не минає без роботи,

– розповіла Олександра Рибчинська.



Який нині має вигляд дружина Юрія Рибчинського / Скриншот з відео

Син подружжя, Євген Рибчинський, додав, що мама завжди піклувалася про побут та атмосферу вдома.

"Він ніколи не прибирав у квартирі. Це все робила мама. Вона створювала ту атмосферу, в якій його геній зміг реалізуватися", – сказав поет.

Юрій та Олександра Рибчинські одружилися 1 квітня 1969 року. Наприкінці того самого року у пари народився син. Як розповідав поет, на той час Олександра працювала тренеркою з художньої гімнастики, тому Євген фактично ріс у спортивному залі. Але згодом таки теж обрав творчий шлях і став поетом і композитором.

Цього року Юрій та Олександра Рибчинські відсвяткували 56 річницю шлюбу.