Зрадника Бардаша засудили до 10 років ув'язнення за пропаганду війни

Вінницький міський суд Вінницької області виніс вирок продюсеру Юрію Бардашу. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави за пропаганду війни.

Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Вінницького міського суду Вінницької області. Ім'я обвинувачуваного не вказується, однак зі справи випливає, що йдеться про Бардаша, пиши низка українських ЗМІ.

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Суд визнав, що продюсер музичних проєктів, співак та хореограф, який тривалий час жив і працював в Україні, виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував агресію Росії проти України. Він усвідомлював, що може впливати на думку людей в українському та російському суспільствах.

Щоб зберегти свої активи та здійснювати дільність в Росії, обвинувачений давав інтерв'ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України. До того ж він публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію Росії проти України й розпалювали національну та релігійну ворожнечу, у соціальних мережах. Повідомляється, що на судові засідання обвинувачений не з'являвся.

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави:

частина 2 статті 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

частина 1 статті 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституції України, а також розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій);

частина 2 статті 110 (пропаганда війни);

частина 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Вирок ще не набрав законної чинності.

Хто такий Юрій Бардаш