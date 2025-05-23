Зрадника Бардаша засудили до 10 років ув'язнення за пропаганду війни
- Вінницький міський суд засудив продюсера Юрія Бардаша до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за пропаганду війни та заклики до насильницьких дій проти України.
- Бардаша визнали винним у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу України та виправдовуванні агресії Росії, але вирок ще не набрав законної чинності.
Вінницький міський суд Вінницької області виніс вирок продюсеру Юрію Бардашу. Його засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави за пропаганду війни.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на сайт Вінницького міського суду Вінницької області. Ім'я обвинувачуваного не вказується, однак зі справи випливає, що йдеться про Бардаша, пиши низка українських ЗМІ.
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Суд визнав, що продюсер музичних проєктів, співак та хореограф, який тривалий час жив і працював в Україні, виражав українофобські наративи та негативне ставлення до українського народу, підтримував агресію Росії проти України. Він усвідомлював, що може впливати на думку людей в українському та російському суспільствах.
Щоб зберегти свої активи та здійснювати дільність в Росії, обвинувачений давав інтерв'ю із закликами до насильницького повалення конституційного ладу України. До того ж він публікував матеріали та проводив прямі трансляції, що виправдовували збройну агресію Росії проти України й розпалювали національну та релігійну ворожнечу, у соціальних мережах. Повідомляється, що на судові засідання обвинувачений не з'являвся.
Чоловіка визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених кількома статтями. Суд призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна на користь держави:
- частина 2 статті 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
- частина 1 статті 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституції України, а також розповсюдження матеріалів до вчинення таких дій);
- частина 2 статті 110 (пропаганда війни);
- частина 3 статті 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
Вирок ще не набрав законної чинності.
Хто такий Юрій Бардаш
Нагадаємо, що Юрій Бардаш народився на Луганщині. Був продюсером Quest Pistols, Quest Pistols Show, "Грибы", "Нервы", Wellboy, Луна та інших музичних проєктів.
Виїхав до Росії. У 2024 році повідомив, що став громадянином країни-агресорки.
У квітні 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо застосування персональних санкцій проти російських пропагандистів. Серед них і Юрій Бардаш.