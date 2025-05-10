Артист і воїн Дмитро Скрипник загинув на Торецькому напрямку

На фронті загинув криворізький стендап-комік та спецпризначенець "Азову" Дмитро Скрипник. Відомий гуморист, який став на захист України під час повномасштабного вторгнення, віддав своє життя на Торецькому напрямку.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Перший Міський. Кривий Ріг". На фронті загинув криворізький артист і спецпризначенець "Азову" Дмитро Скрипник, який став символом мужності і патріотизму.

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На фронті загинув криворізький стендап-комік

У мирному житті він був відомим стендап-коміком. Коли в Україну прийшло повномасштабне вторгнення, Дмитро не залишився осторонь.

Він приєднався до Збройних сил України та став частиною батальйону "Азов". Брав участь у бойових операціях на лінії зіткнення з російським агресором. На жаль, його життя обірвалося під час бойових дій на Торецькому напрямку, де він загинув, виконуючи свій обов'язок перед країною та людьми.

Дмитро залишив після себе безмежну любов до України, своїх рідних і друзів. У нього залишилися дружина та маленька донька, які назавжди будуть пам’ятати його героїчний подвиг.