Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Первый Городской. Кривой Рог". На фронте погиб криворожский артист и спецназовец "Азова" Дмитрий Скрипник, который стал символом мужества и патриотизма.

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На фронте погиб криворожский стендап-комик

В мирной жизни он был известным стендап-комиком. Когда в Украину пришло полномасштабное вторжение, Дмитрий не остался в стороне.

Он присоединился к Вооруженным силам Украины и стал частью батальона "Азов". Участвовал в боевых операциях на линии соприкосновения с российским агрессором. К сожалению, его жизнь оборвалась во время боевых действий на Торецком направлении, где он погиб, выполняя свой долг перед страной и людьми.

Дмитрий оставил после себя безграничную любовь к Украине, своих родных и друзей. У него остались жена и маленькая дочь, которые навсегда будут помнить его героический подвиг.