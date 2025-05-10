Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Нацполицию Украины. В боях за Украину вблизи Торецка 9 мая погиб стрелок полка полиции особого назначения Александр Завгородний.

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На фронте погиб полицейский из Киева

Враг атаковал позицию FPV-дронами, ранения оказались несовместимыми с жизнью.

42-летний Александр был родом из Сум, к киевскому подразделению полиции присоединился в 2024 году, а с февраля 2025-го нес службу в районе боевых действий в Донецкой области. Герой отдал жизнь, защищая Украину от российской агрессии.

У него остались 10-летняя дочь, отец и брат. Побратимы и коллеги называют смерть Александра тяжелой и невосполнимой потерей. Украина никогда не забудет своих Героев.

К слову, украинский воин Денис Беспалов погиб в бою, выполняя боевое задание возле Новоандреевки, Пологовского района.

Воин служил водителем в противотанковом подразделении и был похоронен в Черновцах 6 мая.