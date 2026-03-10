У білій сукні: Зендея вперше вийшла у світ після заяв про таємне весілля

Американська акторка Зендея вперше з'явилась на публіці після гучних новин про її заміжжя. Цікаво, що зірка обрала біле вбрання.

Зендея відвідала модний показ Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі 10 березня. Вона була разом зі своїм стилістом, Ло Роучем, повідомляє E! News.

Акторка позувала на тлі Лувру в особливому вбранні від модного бренду. Вона постала у білій сукні-сорочці з ефектним гострим комірцем, що сягав до грудей, та асиметричній спідниці. Образ Зендеї доповнював широкий чорний ремінь та туфлі на високих підборах у тон.

Такий майже весільний образ підігрів чутки про шлюб з Томом Голадном. До того ж на її лівому безіменному пальці виднілась золота обручка.

Серед інших ювелірних виробів образ Зендеї прикрашали каблучки з діамантами.

Зазначимо, що Зендея є амбасадоркою бренду Louis Vuitton з квітня 2023 року. Вона розповідала про їхнє партнерство в інтерв'ю Vogue.

Що відомо про шлюб Зендеї й Тома Голланда?