У білій сукні: Зендея вперше вийшла у світ після заяв про таємне весілля
- Зендея вперше з'явилась на публіці після чуток про її таємне весілля, обравши білу сукню-сорочку для показу Louis Vuitton у Парижі.
- Чутки про її шлюб з Томом Голландом підігріла золота обручка на її пальці, а стиліст Зендеї підтвердив їхнє таємне весілля 1 березня.
Американська акторка Зендея вперше з'явилась на публіці після гучних новин про її заміжжя. Цікаво, що зірка обрала біле вбрання.
Зендея відвідала модний показ Louis Vuitton під час Тижня моди в Парижі 10 березня. Вона була разом зі своїм стилістом, Ло Роучем, повідомляє E! News.
Акторка позувала на тлі Лувру в особливому вбранні від модного бренду. Вона постала у білій сукні-сорочці з ефектним гострим комірцем, що сягав до грудей, та асиметричній спідниці. Образ Зендеї доповнював широкий чорний ремінь та туфлі на високих підборах у тон.
Такий майже весільний образ підігрів чутки про шлюб з Томом Голадном. До того ж на її лівому безіменному пальці виднілась золота обручка.
Серед інших ювелірних виробів образ Зендеї прикрашали каблучки з діамантами.
Зендея на Тижні моди: дивіться відео
Зазначимо, що Зендея є амбасадоркою бренду Louis Vuitton з квітня 2023 року. Вона розповідала про їхнє партнерство в інтерв'ю Vogue.
Що відомо про шлюб Зендеї й Тома Голланда?
Зендея та Том Голланд познайомилися 10 років тому на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому". Про їхні стосунки стало відомо у 2021 році.
Через 4 роки з'явилися перші плітки про те, що пара заручилася. Зендея засвітила діамантову каблучку під час появи на "Золотому глобусі". Згодом Том Голланд підтвердив, що Зендея справді є його нареченою.
На початку 2026 року пішли чутки про одруження пари. І вже 1 березня стиліст Зендеї повідомив, що актори справді таємно зіграли весілля.