Зеновій Гучок – заслужений артист України: як сьогодні живе співак із Львівщини

Зеновій Гучок – співак родом із Львівщини, який ще з дитинства проявив любов до музики. Сьогодні він успішний виконавець та автор пісень.

Зеновій народився у 1958 році у селі Київець, що на Львівщині. Навчання у школі йому не дуже подобалось, але уроки музики були суцільним задоволенням, адже з цього предмету співак мав найвищу оцінку. У першому класі він був солістом у хорі, а пізніше брав участь у конкурсах художньої самодіяльності. Як Зеновій Гучок став популярним і де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Співак, композитор й автор пісень

Згодом Гучок вирушив на військову службу, а після її закінчення вступив до Дрогобицького педагогічного інституту. Одного разу ректор Кишинівського політехнічного інституту запропонував Зеновію навчатись у них, а співак, своєю чергою, запрошення прийняв і перевівся в інший виш.

Артист брав участь у різних фестивалях, працював у Кишинівській філармонії – був учасником ВІА "Контемпоранул" і ВІА "Плай".

У 1987 році Зеновій повернувся до України, адже завершив навчання. На Батьківщині Гучок зайнявся обробкою народних пісень. Він клав народні слова на музику, яку написав сам: "Ой, полечко-поле", "Там за лісом, там за лугом", "Ой там у Львові, на Старім замку" та інші.

За деякий час співак створює гурт "Рекрут", який найшов своїх слухачів як в Україні, так і за її межами. Ще пізніше Зеновій почав писати власні пісні: "Букетик фіалок", "Глибінь твоїх очей", "Дика ружа" та інші. Перший альбом вийшов у 1996 році, куди увійшли найкращі роботи автора.

Зеновій Гучок – "Дика ружа": дивіться відео онлайн

У 2001 році артист випустив компакт-диск під назвою "Найкращі пісні", куди увійшли найпопулярніші твори виконавця. Гучок не припиняв своєї співочої та концертної діяльності, адже він не просто співає для публіки, а прославляє українську музику та пісню.

Про особисте життя співака відомо не так багато. Зеновій одружений та має двох синів – Тараса та Андрія, які також поділяють батьківську любов до музики.

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У 2012 році Зеновію Гучку надали звання "Заслуженого діяча естрадного мистецтва України".

Де зараз Зеновій Гучок

Відомо, що артист продовжує свою кар'єру, підтримує ЗСУ та організовує концерти. Цікаво, що виступи співака здебільшого відбуваються у містах західної частини України. До прикладу, наступний концерт Гучка запланований на 11 травня у Львові.