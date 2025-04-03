Новий секс-скандал: 64-річного Жана-Клода Ван Дамма підозрюють у торгівлі людьми

Проти Жана-Клода Ван Дамма відкрили справу щодо торгівлі людьми. Кримінальне провадження розпочала румунська прокуратура.

64-річного голлівудського актора підозрюють у користуванні сексуальними послугами п'яти дівчат, які перебували у вразливому становищі. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Libertatea.

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Справу проти Жан-Клода Ван Дамма відкрили в управлінні з розслідування організованої злочинності та тероризму DIICOT у місті Ясси після заяви 26-річної румунки, яка стверджує, що інциденти відбувались, коли вона була неповнолітньою. За її словами, це сталося близько 10 років тому у французьких Каннах.

Скарга подана на основі свідчень очевидців… Дівчата перебували в уразливому стані та експлуатувалися відповідно до статті 182 Кримінального кодексу,

– повідомив адвокат потерпілої Адріан Кукуліс.

В ЗМІ пишуть, що дівчат для актора нібито підбирав румунський бізнесмен Морел Боля, власник модельного агентства. У 2022 році його також звинувачували у торгівлі людьми, зокрема неповнолітніми, з використанням своєї модельної агенції як прикриття.

Відповідно до румунського законодавства, Ван Дамму інкримінують: користування послугами експлуатованої особи (стаття 216 КК); створення злочинного угрупування (стаття 367 КК) та торгівлю людьми (стаття 210 КК).

Для довідки! Згідно з Кримінальним кодексом Румунії, під експлуатацією людини розуміють примусове підпорядкування для виконання робіт чи послуг, утримання в рабстві, примушування до проституції та порнографічної діяльності або інших форм сексуальної експлуатації.

Офіційні представники Жан-Клода Ван Дамма поки не прокоментували ситуацію.

Зауважимо, це не перше звинувачення проти актора. У 2022 році правоохоронні органи Бельгії розпочали розслідування щодо Ван Дамма після скарги про сексуальні домагання.

За повідомленнями бельгійських медіа, 33-річна жінка заявила, що в серпні 2021 року в одному з елітних барів Брюсселя актор намагався схилити її до інтимних стосунків проти її волі. Тоді Ван Дамм категорично заперечував усі звинувачення.

Нагадаємо, раніше стало відомо про секс-скандал з P.Diddy в Голлівуді.