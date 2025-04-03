64-летнего голливудского актера подозревают в пользовании сексуальными услугами пяти девушек, которые находились в уязвимом положении. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Libertatea.

Не пропустите Была мощная борьба, – YAKTAK с командой получили разрешение от Минкульта на выезд за границу

Дело против Жан-Клода Ван Дамма открыли в управлении по расследованию организованной преступности и терроризма DIICOT в городе Яссы после заявления 26-летней румынки, которая утверждает, что инциденты происходили, когда она была несовершеннолетней. По ее словам, это случилось около 10 лет назад во французских Каннах.

Жалоба подана на основе свидетельств очевидцев... Девушки находились в уязвимом состоянии и эксплуатировались в соответствии со статьей 182 Уголовного кодекса,

– сообщил адвокат потерпевшей Адриан Кукулис.

В СМИ пишут, что девушек для актера якобы подбирал румынский бизнесмен Морел Боля, владелец модельного агентства. В 2022 году его также обвиняли в торговле людьми, в частности несовершеннолетними, с использованием своего модельного агентства в качестве прикрытия.

Согласно румынскому законодательству, Ван Дамму инкриминируют: пользование услугами эксплуатируемого лица (статья 216 УК); создание преступной группировки (статья 367 УК) и торговлю людьми (статья 210 УК).

Для справки! Согласно Уголовному кодексу Румынии, под эксплуатацией человека понимают принудительное подчинение для выполнения работ или услуг, содержание в рабстве, принуждение к проституции и порнографической деятельности или других форм сексуальной эксплуатации.

Официальные представители Жана-Клода Ван Дамма пока не прокомментировали ситуацию.

Заметим, это не первое обвинение против актера. В 2022 году правоохранительные органы Бельгии начали расследование в отношении Ван Дамма после жалобы о сексуальных домогательствах.

По сообщениям бельгийских медиа, 33-летняя женщина заявила, что в августе 2021 года в одном из элитных баров Брюсселя актер пытался склонить ее к интимным отношениям против ее воли. Тогда Ван Дамм категорически отрицал все обвинения.

Напомним, ранее стало известно о секс-скандале с P.Diddy в Голливуде.