Де зараз Женя Галич, який служить в ЗСУ і запустив сольний проєкт

Учора, 29 квітня, фронтмену українського рок-гурту O.Torvald Жені Галичу виповнився 41 рік. Музикант продовжує поєднувати три основні віхи у житті: кар'єра, родина та військова служба.

Родом музикант із Білої Церкви. Однак дитячі роки довелось провести у Казахстані, адже там служив батько хлопця. Галич з дитинства полюбив музику, а у 15 років зі своїм найкращим другом грав у гурті "Крути! Педалі". Як Галич став фронтменом рок-гурту, як склалось особисте життя та чим музикант займається сьогодні, читайте у матеріалі Show24.

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Гурт O.Torvald та сольний проєкт

2005 рік – це час, коли Євген Галич та Денис Мізюк, Олександр Нечипоренко та Ігор Одарюк створили гурт O.Torvald. Назву хлопці взяли від російського слова "отрываться", хоч через роки фронтмен казав, що хотів би її змінити.

O.Torvald на початку кар'єри / Фото з інстаграму артиста

Тоді хлопці ухвалили рішення переїхати до Києва. Там вони брали участь у багатьох фестивалях, а у 2008 році презентували дебютний альбом. Однак справжнє визнання їм приніс другий альбом "В тобі" у 2011 році.

Окрім того, що Галич розвивався у музиці, він також пробував себе як радіоведучий, ведучий ранкового шоу та телепроєкту.

Женя Галич у юності / Фото з інстаграму артиста

У 2017 році пісенний конкурс Євробачення проходив в Україні, адже у 2016 – Джамала здобула перемогу для нашої країни. На Національному відборі гурт O.Torvald виборов право виступити на конкурсі. Однак їхній трек Time не припав до душі європейській публіці.

За результатами голосування національних журі й телеглядачів, виконавці отримали всього 36 балів і зайняли 24 місце, що стало найгіршим результатом України за всю історію участі в Євробаченні.

O.Torvald – Time (Євробачення-2017): дивіться відео онлайн

До слова, хоч і O.Torvald показали найгірший результат від України за всю історію участі у конкурсу, але є ще декілька учасників, які не так далеко втекли зі своїми балами від колективу.

Учора, 29 квітня, Євген заявив, що нарешті наважився на те, що давно жило у його душі. Він запускає сольний проєкт.

Сьогодні мені 41. Дуже важливий для мене день. День, коли я нарешті роблю те, що давно живе всередині. Я запускаю сольний проєкт, де я буду ще відвертішим, ще ближчим до себе. Я не йду з O.Torvald – ми далі разом, далі будемо робити справжній rock’n’roll. Але це ще один мій голос. Інша історія. Дякую, що ви є. Пристібайтесь – буде гучно,

– розповів артист.

Особисте життя

Коли Галич познайомився зі своєю майбутньою дружиною Валерією, вона перебувала у стосунках з іншим чоловіком. Співак вирішив не руйнувати ці романтичні стосунки, а з дівчиною підтримував дружній зв'язок. Через деякий час між ними таки запалилась іскра кохання.

У 2009 році пара одружилась, а через 4 роки у них народилася донька Єва, а згодом – син Данило.

Женя та Валерія у день весілля / Фото з соцмереж

Під час повномасштабного вторгнення Євген долучився до ЗСУ, а Валерія з дітьми виїхала за кордон. Як відомо, дружина музиканта ухвалила рішення не повертатись до України допоки не закінчиться війна.

На фоні цього у мережі почали поширюватись чутки щодо можливого розлучення подружжя. Восени минулого року музикант спростував цю інформацію, заявивши, що вони не збираються розлучатись. Крім того, Женя Галич також розповів, що сім'я планує повертатися в Україну, аби діти тут навчалися.

Оскільки Данило вступив у спортивний клас і для нього це перший клас, ми не можемо порушити в якийсь момент його навчання. Тому ми вирішили, що цей рік він точно буде навчатися в Польщі, а наступного року будемо планувати, щоб він повертався в Україну і здобував тут перемоги у спортивному житті,

– поділився артист.

Де зараз Женя Галич, який поєднує музику та військову службу

На початку повномасштабного російського вторгнення співак займався волонтерством, а вже у квітні поповнив лави війська у складі 135 батальйону 114 окремої бригади тероборони.

У 2024 році співак певний час перебував у госпіталі, адже за три роки у нього "назбиралось чимало болячок".

Лідер гурту O.Torvald Женя Галич / Фото з інстаграму музиканта

У жовтні 2024 року в інтерв'ю нашій редакції військовослужбовець зізнався, що відряджений у місто Київ. Про свої обов'язки лідер гурту O.Torvald не зміг детально говорити, але розповів, що йдеться про матеріально-технічне забезпечення ЗСУ. Крім того, він поділився, що найстрашніший день на фронті у нього був восени 2022 року, коли разом з побратимами потрапив в оточення у селі Ямпіль.

Та всі ці події не забрали від Галича музику. Він продовжує творити, допомагати та підтримувати інших.