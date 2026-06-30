Кохання до нього приходило двічі: яким було особисте життя Назарія Яремчука

У цей день, 30 червня, в Україні відзначають роковини Назарія Яремчука, який помер рівно 31 рік тому. Без батька залишились троє дітей, які сьогодні мають далеко не найкращі стосунки між собою. Та ще одним важливим аспектом життя артиста залишаються його кохані жінки, які пройшли з ним крізь вогонь і воду.

Назарій Яремчук був доволі скромною людиною з сімейними цінностями. На першому місці для нього були дім та родина. Він не належить до категорії тих артистів, які мали бурхливе особисте життя, адже до серця співака кохання приходило лише двічі. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу детальніше про історії кохання виконавця, які залишають теплий слід у спогадах про нього.

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Перший шлюб Назарія Яремчука: як це було?

У студентські роки артист часто приходив послухати репетиції ВІА "Смерічки", яким керував Левко Дутківський. Одного разу юному Назарію запропонували виконати пісню і так він став частиною колективу. Згодом до них долучилась Оксана Шевченко. Кажуть, що для Яремчука це було кохання з першого погляду.

Мене запросили приїхати до Чернівецької філармонії, при якій працювала "Смерічка". Біля входу зустрічав Левко. Почали підійматися сходами, назустріч іде Назарій Яремчук. Чорнявий, з променистими очима, усміхається. Я подаю йому руку, а він – мені. Ми зустрічаємося очима і… все. Це було кохання з першого погляду,

– так згадувала першу зустріч Олена Шевченко.

Стосунки пари розвивались стрімко. Співак привіз дівчину додому й познайомив зі своїми братами. Він зізнався у коханні і запропонував одружитись. Олена відповіла взаємністю. Весілля відбулось взимку у селі Пилипець Закарпатської області, звідки родом жінка. А медовий місяць пройшов на гастролях.

За рік у подружжя народився первісток, якого назвали Дмитром. Згодом на світ з'явився другий син – Назарій. Назарій та Олена прожили у шлюбі 15 років.

Назарій Яремчук з дружиною Оленою та дітьми / Фото Roduna.org

Новина про розлучення сколихнула все близьке оточення пари. Згодом Олена вийшла заміж вдруге та перебралась жити до Києва, А Назарій із синами залишився у Чернівцях. Згодом експодружжя називали це рішення найбільшою помилкою в житті.

У сім'ї, як у сім'ї, по-різному стається. Ми розлучились, і це було великою помилкою. Бо відчула, що від мене відірвали моє щастя… Я не можу передати словами біль моєї душі й завжди буду горда тим, що стала його дружиною. Кажуть, перед смертю він мене кликав, і від цього ще важче. Бо хотіла з ним поговорити, поглянути в очі, багато чого мала сказати. Але… не встигла,

– казала Олена Шевченко.

Назарій Яремчук з дружиною та сином / Фото ТСН

Що відомо про другий шлюб Назарія Яремчука?

З другою дружиною Дариною співак познайомився у селі Тюдів. Там вони були сусідами. Назарій уже був розлученим, а жінка була вдовою й сама виховувала доньку.

Дарина розповідала, що по відчуттях у неї було ніби вона знала коханого все своє життя.

Вже коли Назарій пішов, мій брат Іван, що нас познайомив, зізнався, що співак йому сказав: "Здається мені, що незабаром ми станемо родиною",

– пригадувала жінка.

Пара повінчалась у церкві 2 лютого 1991 року.

Назарій Яремчук з дружиною та синами / Фото з сайту Назарія Яремчука

Подружжя купило у Чернівцях будинок. Сьогодні вулиця, де розташована хата, носить ім'я Яремчука. У 1993 році народилась донька Марія, яка стала для Назарія та Дмитра зведеною сестрою по батьковій лінії.

Назарій Яремчук з дітьми / Фото з сайту Назарія Яремчука

Незадовго після всіх цих подій артист дізнався, що хворий на рак шлунку. Брат Дмитро, який жив у Канаді, дізнавшись про страшну новину щодо хвороби молодшого Яремчука, одразу ж розшукав найкращих лікарів і влаштував співака до госпіталю. Однак це не допомогло.

Останні роки знаменитість проводив у колі друзів і сім'ї, подекуди виступав, але страшне захворювання відбирало життєві сили. 30 червня 1995 року Яремчук помер у Чернівцях. Його поховали на центральному кладовищі міста.