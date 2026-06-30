Назарий Яремчук был довольно скромным человеком, придающим большое значение семейным ценностям. На первом месте для него стояли дом и семья. Он не относится к числу тех артистов, у которых была бурная личная жизнь, ведь любовь пришла в сердце певца лишь дважды. Узнайте из материала 24 Канала подробнее об историях любви исполнителя, которые оставляют теплый след в воспоминаниях о нем.

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Первый брак Назария Яремчука: как это было?

В студенческие годы артист часто приходил послушать репетиции ВИА "Смерички", которым руководил Левко Дутковский. Однажды юному Назарию предложили исполнить песню, и так он стал частью коллектива. Впоследствии к ним присоединилась Оксана Шевченко. Говорят, что для Яремчука это была любовь с первого взгляда.

Меня пригласили приехать в Черновицкую филармонию, при которой работала "Смеричка". У входа встречал Левко. Начали подниматься по лестнице, навстречу идет Назарий Яремчук. Брюнет, с сияющими глазами, улыбается. Я протягиваю ему руку, а он – мне. Наши взгляды встречаются и… все. Это была любовь с первого взгляда,

– так вспоминала первую встречу Елена Шевченко.

Отношения пары развивались стремительно. Певец привез девушку домой и познакомил со своими братьями. Он признался в любви и предложил выйти замуж. Елена ответила взаимностью. Свадьба состоялась зимой в селе Пилипец Закарпатской области, откуда родом Елена. А медовый месяц прошел на гастролях.

Через год у супругов родился первенец, которого назвали Дмитрием. Впоследствии на свет появился второй сын – Назарий. Назарий и Елена прожили в браке 15 лет.

Назарий Яремчук с женой Еленой и детьми / Фото Roduna.org

Новость о разводе всколыхнула все близкое окружение пары. Впоследствии Елена вышла замуж во второй раз и переехала жить в Киев, а Назарий с сыновьями остался в Черновцах. Позже бывшие супруги называли это решение самой большой ошибкой в жизни.

В семье, как и в любой семье, бывает по-разному. Мы развелись, и это было большой ошибкой. Потому что я почувствовала, что у меня отняли мое счастье… Я не могу передать словами боль моей души и всегда буду гордиться тем, что стала его женой. Говорят, перед смертью он звал меня, и от этого еще тяжелее. Потому что я хотела с ним поговорить, посмотреть в глаза, многое должна была сказать. Но… не успела,

– говорила Елена Шевченко.

Назарий Яремчук с женой и сыном / Фото ТСН

Что известно о втором браке Назария Яремчука?

Со второй женой Дарьей певец познакомился в селе Тюдов. Там они были соседями. Назарий уже был разведен, а женщина была вдовой и сама воспитывала дочь.

Дарина рассказывала, что по ощущениям у нее было так, будто она знала любимого всю свою жизнь.

Уже когда Назарий ушел, мой брат Иван, который нас познакомил, признался, что певец ему сказал: "Мне кажется, что вскоре мы станем семьей",

– вспоминала женщина.

Пара поженилась в церкви 2 февраля 1991 года.

Назарий Яремчук с женой и сыновьями / Фото с сайта Назария Яремчука

Супруги купили в Черновцах дом. Сегодня улица, на которой расположен дом, носит имя Яремчука. В 1993 году родилась дочь Мария, которая стала для Назария и Дмитрия сводной сестрой по отцовской линии.

Назарий Яремчук с детьми / Фото с сайта Назария Яремчука

Вскоре после всех этих событий артист узнал, что болен раком желудка. Брат Дмитрий, живший в Канаде, узнав о страшной новости о болезни младшего Яремчука, сразу же разыскал лучших врачей и устроил певца в больницу. Однако это не помогло.

Последние годы знаменитость проводил в кругу друзей и семьи, иногда выступал, но страшная болезнь отнимала жизненные силы. 30 июня 1995 года Яремчук скончался в Черновцах. Его похоронили на центральном кладбище города.