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Show24 Українські зірки Найцікавіше про гурт Ziferblat, який вдруге прийшов на Нацвідбір і став фаворитом букмекерів
8 лютого, 08:02
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Найцікавіше про гурт Ziferblat, який вдруге прийшов на Нацвідбір і став фаворитом букмекерів

Марта Гнат

До фіналу Нацвідбору залишаються лічені години, тому всі учасники готові продемонструвати переваги, які допоможуть отримати квиток на Євробачення. Для гурту Ziferblat це вже друга спроба показати себе.

У далекому 2015 році брати-близнюки Даніїл і Валентин Лещинські створили гурт Ziferblat. Спершу третім учасником команди був друг хлопців – Женя Шевченко, однак пізніше його замінив барабанник Федір Ходаков. Чому гурт вирішив спробувати себе на Нацвідборі-2025 та який коефіцієнт перемоги, дізнавайтесь на Show24.

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Становлення гурту Ziferblat

За два роки колектив випустив перший мініальбом ""Кіносеанс". Хлопці спробували поєднати традиційний рок і театралізовану музику, що отримало схвальні відгуки від аудиторії.

Ziferblat продовжував заявляти про себе та брав участь у різних фестивалях: "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест", а у 2018 році здобув гран-прі для молодих гуртів на фестивалі "Тарас Бульба".

У 2019 році юнаки прийшли на "Х-Фактор" з треком "Вночі". Три судді сказали "так", що забезпечило прохід у наступний етап. Однак досягти омріяної перемоги так і не вдалось.

Ziferblat – "Вночі" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У 2023 році Ziferblat переміг у премії "Музвар" у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

Національний відбір на Євробачення-2024

У жовтні 2022 року Ziferblat опинився у лонг-листі Національного відбору на Євробачення. Однак хлопцям не вдалося потрапити до числа фіналістів.

Рік тому колектив знову подав заявку на Нацвідбір з треком Place I Call Home та пройшов у фінал. Пісню Ziferblat присвятив українцям, які перебувають поза Батьківщиною, однак, дуже сумують.

Втрата дому – це дуже важко. Але втрата дому – не означає втрату ідентичності. Ми хочемо звернути увагу на те, що дійсно відчувають люди, які не за власним бажанням вимушені перебувати далеко від рідного дому,
– розповіли музиканти.

Ziferblat – Place I Call Home (Нацвідбір-2024): дивіться відео онлайн

Чималий відсоток публіки в один голос заявляв, що те, що виконують хлопці, це дещо нове та цікаве. Підсумовуючи результати суддівського та глядацького голосування, колектив посів друге місце й не отримав можливості представляти Україну на конкурсі.

Нацвідбір-2025 та пісня на Євробачення

Цього року Ziferblat представив пісню Bird of Pray, яка з початку релізу почала бити рекорди за кількістю прослуховувань.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

В інтерв'ю 24 Каналу гурт розповів, який сенс заклав у трек.

Bird of Pray – глибока й емоційна рефлексія на реалії, з якими щодня стикається кожен українець від світанку до заходу сонця. У ній переплітаються туга за домом, біль втрат і водночас молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили – все це створює потужний наратив, який резонує з відчуттям надії, що живе в серцях людей,
– зазначили учасники колективу.

Хлопці також окреслили, що їхнім меседжем на Євробаченні, якщо вдасться перемогти на Нацвідборі, буде можливість "показати, що навіть у найтемніші часи Україна не перестає творити. Ми любимо музику, ми робимо її унікальною, і навіть зараз, коли йде найкривавіша за 80 років війна, Україна та українці продовжують звучати".

До слова, гурт Ziferblat вважається фаворитом Національного відбору на Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray та коефіцієнтом 1,90.