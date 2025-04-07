Вам сподобається, – Ziferblat заінтригував деталями про номер та образи для Євробачення-2025

Вже 13 травня відбудеться перший півфінал Євробачення-2025, де виступить український гурт Ziferblat. Напередодні конкурсу музиканти розповіли про свою підготовку.

Зокрема, вони розкрили, чого єврофанам очікувати від номера України на Євробаченні-2025 та зізналися, якими будуть їхні образи. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Insider.

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Гурт працює над вибудовуванням правильної комунікації з іноземною аудиторією, роблячи акцент на соціальних проєктах, які вкрай необхідні Україні. Зокрема, зараз Ziferblat знаходиться на фінальному етапі перед запуском одного з них.

Уже на початку квітня ми оголосимо про велику, важливу гуманітарну ініціативу, з якою і вирушимо до Швейцарії. Переконані, вам це сподобається – адже ті меседжі, які ми підготували, добре відомі європейцям не тільки на словах, а й на практиці,

– зазначив Данії Лещинський.

Валентин також розповів про активну комунікацію з міжнародними медіа – Ziferblat регулярно дає інтерв'ю журналістам з різних країн, включаючи Фінляндію, Швейцарію, Францію, Німеччину, Ізраїль та Австралію.

Ми щодня доносимо правду про життя в Україні нашим міжнародним партнерам,

– підкреслив музикант, зазначивши, що саме це завдання є найважливішим для них на Євробаченні.

Так, учасники Ziferblat прокоментували ракетний удар Росії по Кривому Рогу 4 квітня.

Крім того, музиканти поділилися, що оновили свої образи для Євробачення-2025 і вони будуть відрізнятися від тих, які були на Нацвідборі. Аутфіти для Даніїла, Валентина та Федороа створював стиліст Родіон-Олег Шуригін-Грекалов та режисер Ілля Дуцик.

Що стосується вже самого Євробачення, то, як ми зазначали раніше, образи будуть зовсім інші. Наші попередні костюми круті, але з новим стейджингом не передають повністю ідею та настрій пісні,

– сказав Валентин Лещинський.

Він додав, що Ziferblat співпрацює зі всесвітньовідомим дизайнером, який створював образи для Måneskin під час їхнього світового туру, працював із Сабріною Карпентер та іншими зірками Євробачення.

Напередодні музиканти розповідали, що кардинально змінили свій конкурсний номер. Режисеркою стала жінка, проте її ім'я, як й особистість дизайнера, Ziferblat поки тримає в таємниці.