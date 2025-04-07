В частности, они раскрыли, чего еврофанам ожидать от номера Украины на Евровидении-2025 и признались, какими будут их образы. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание Insider.

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Группа работает над выстраиванием правильной коммуникации с иностранной аудиторией, делая акцент на социальных проектах, которые крайне необходимы Украине. В частности, сейчас Ziferblat находится на финальном этапе перед запуском одного из них.

Уже в начале апреля мы объявим о большой, важной гуманитарной инициативе, с которой и отправимся в Швейцарию. Убеждены, вам это понравится – ведь те месседжи, которые мы подготовили, хорошо известны европейцам не только на словах, но и на практике,

– отметил Дании Лещинский.

Валентин также рассказал об активной коммуникации с международными медиа – Ziferblat регулярно дает интервью журналистам из разных стран, включая Финляндию, Швейцарию, Францию, Германию, Израиль и Австралию.

Мы ежедневно доносим правду о жизни в Украине нашим международным партнерам,

– подчеркнул музыкант, отметив, что именно эта задача является важнейшей для них на Евровидении.

Так, участники Ziferblat прокомментировали ракетный удар России по Кривому Рогу 4 апреля.

Кроме того, музыканты поделились, что обновили свои образы для Евровидения-2025 и они будут отличаться от тех, которые были на Нацотборе. Аутфиты для Даниила, Валентина и Федороа создавал стилист Родион-Олег Шурыгин-Грекалов и режиссер Илья Дуцик.

Что касается уже самого Евровидения, то, как мы отмечали ранее, образы будут совсем другие. Наши предыдущие костюмы крутые, но с новым стейджингом не передают полностью идею и настроение песни,

– сказал Валентин Лещинский.

Он добавил, что Ziferblat сотрудничает со всемирно известным дизайнером, который создавал образы для Måneskin во время их мирового тура, работал с Сабриной Карпентер и другими звездами Евровидения.

Накануне музыканты рассказывали, что кардинально изменили свой конкурсный номер. Режиссером стала женщина, однако ее имя, как и личность дизайнера, Ziferblat пока держит в тайне.