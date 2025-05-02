Гурт Ziferblat назвав суму, в яку їм обійдеться участь в Євробаченні: хто покриває ці витрати

Представники України на Євробаченні-2025 вже вирушили до Швейцарії. Ziferblat розповіли про те, скільки коштуватиме для них участь в конкурсі та хто саме це оплачуватиме.

Валентин Лещинський з гурту Ziferblat розповів про витрати на Євробаченні-2025. За його словами, участь в конкурсі може обійтися у понад 100 тисяч доларів, пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю Раміни Есхакзай.

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Музикант розповів, що Суспільне може оплатити частину номера, якщо проводиться тендер на обрання режисера. Та вони відмовилися від цього тендера. Таким чином, саме Ziferblat відповідатиме за гонорар для режисера, а також вони самі оплачували поїздку на pre-party.

Суспільне залучено до процесу фінансової допомоги, іншої різної організаційної допомоги, але наскільки це можливо. І це я враховую зараз із поїздками на pre-party, з яких ми щойно повернулися. Це теж нашим коштом усе. Коли люди пишуть: "Нехай хлопці повеселяться коштом держави" – це абсурд,

– пояснив Валентин.

Учасник Ziferblat додав, що у більшості випадків артисти їздили на Євробачення власним коштом. Частина покривалась державою чи спонсорами.

"Загалом, витрати на все сягатимуть 120 – 130 тисяч доларів. Це ще дуже лайтово, дуже утискаємося. Подивіться на бюджети інших країн, там і пів мільйона й інші. Багато що витрачається паралельно. Є витрати, які не напряму стосуються Євробачення – запис альбому", – додав Валентин Лещинський.

Ziferblat поїхали на Євробачення

Колектив, що виступить цьогоріч на пісенному конкурсі від України, вже вирушив до Швейцарії. Музиканти поділилися, що їхня поїздка має дві цілі – гідне представлення України на міжнародній арені та збір на роботизовані системи розмінування.

Режисеркою номера Ziferblat стала Марія Коростельова. За вбрання музикантів відповідатиме Іван Фролов.