Не зроблю цього на фронті, – зірка "Довбуша" відповів, що зупиняє його від мобілізації

Актор Олексій Гнатковський має бронювання від мобілізації, адже працює в театрі. Він розповів, як допомагає військовим та чому вважає себе ефективнішим у тилу.

Олексій Гнатковський, відомий за роллю у фільмі "Довбуш", працює в Івано-Франківському драмтеатрі. Частина працівників закладу воює на фронті, частина вже повернулась з війни, інші ж мають бронювання від мобілізації. Про це актор розповів в інтерв'ю "Наодинці", пише Show 24.

До слова Ігор Ласточкін натякнув, в якій бригаді та на якому напрямку служить

Актор підкреслив, що боротися за країну та її незалежність має все суспільство, а не тільки захисники на фронті. Він вважає, що зараз у людей є два варіанти – або бути в Збройних Силах України, або працювати на підтримку війська.

Додамо, про бронь від мобілізації раніше розповідав актор Богдан Буйлук. Він працює у Київському академічному театрі "Золоті ворота", де віднедавна для акторів теж з'явилась можливість бронювання.

Олексій зізнався, що за роки повномасштабної війни думав змінити тил на фронт. Він підтримує зв'язок з різними бригадами: 68 єгерською бригадою імені Олекси Довбуша, 24 механізованою бригадою та бригадою "Азов", де воюють його близькі. Тому приблизно розуміє, на якій посаді міг би бути ефективним.

Мене зупиняє те, що я зараз тут в театрі працюю. Я розумію, що, наприклад, ведучи аукціони, те, що я зараз роблю для "Пташок перемоги", – це великі кошти. Вони зібрали близько 17 тисяч дронів, передали на ЗСУ. І ці аукціони, коли там збираєш за вечір 18 мільйонів гривень – я на фронті цього не зроблю. Навіть якщо я піду в частину забезпечення, чи в частину пропаганди,

– пояснив актор.

Олексій Гнатковський додав, що також йому вдається передавати 300 до 500 тисяч гривень у місяць на армію завдяки виставам, у яких він грає та які продюсує. На фронті йому не вдасться цього робити.

Гнатковський також кардинально виступив проти тез: "хлопці повернуться й наведуть лад" і назвав це "фарисейством". Він підкреслив, що тил має змінювати країну на краще.