Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк, пише Show 24. Буйлук зазначив, що нещодавно у театрі, де він працює, з'явилося бронювання від мобілізації для акторів.

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З недавніх пір – так, є (бронювання від мобілізації – Show 24), як і у всіх театрах. Я б ніколи не міг подумати, тому що в нашій країні культура завжди була на останньому місці, а тут прям критична інфраструктура, театри,

– сказав Богдан Буйлук.

До речі, Богдан Буйлук є актором Київського академічного театру "Золоті ворота".

Зауважимо! Нещодавно Олександр Педан зізнався, чи має бронювання від мобілізації. Річ у тім, що він навчається в університеті: здобуває ступінь магістра за спеціальністю "Публічне управління". Шоумен поділився, що це його друга вища освіта, яка не дає відстрочку від мобілізації.

Інтерв'ю з Богданом Буйлуком: дивіться відео онлайн

Чи хотів Богдан Буйлука виїхати з України

Також Богдан Буйлук розповів, що за час повномасштабного вторгнення виїжджав з України: три рази він був за кордоном на гастролях. Однак актор зауважив, що йому постійно хотілося повернутися додому.

"Я розумію, що там у людей все спокійно, у них все класно. Але з війни, з цього стану ти приїжджаєш просто в місто, де у всіх все класно, жовто-блакитні прапорці у всіх, всі кажуть: "Ми з України, ми переживаємо". Але ти хочеш додому, тому що там рідні. А якщо, не дай Боже, щось станеться, а я тут", – зізнався актор.