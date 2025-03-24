Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк, пишет Show 24. Буйлук отметил, что недавно в театре, где он работает, появилось бронирование от мобилизации для актеров.

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С недавних пор – так, есть (бронирование от мобилизации – Show 24), как и во всех театрах. Я бы никогда не мог подумать, потому что в нашей стране культура всегда была на последнем месте, а тут прям критическая инфраструктура, театры,

– сказал Богдан Буйлук.

Кстати, Богдан Буйлук является актером Киевского академического театра "Золотые ворота".

Заметим! Недавно Александр Педан признался, имеет ли бронирование от мобилизации. Дело в том, что он учится в университете: получает степень магистра по специальности "Публичное управление". Шоумен поделился, что это его второе высшее образование, которое не дает отсрочку от мобилизации.

Интервью с Богданом Буйлуком: смотрите видео онлайн

Хотел ли Богдан Буйлук уехать из Украины

Также Богдан Буйлук рассказал, что за время полномасштабного вторжения выезжал из Украины: три раза он был за границей на гастролях. Однако актер отметил, что ему постоянно хотелось вернуться домой.

"Я понимаю, что там у людей все спокойно, у них все классно. Но с войны, из этого состояния ты приезжаешь просто в город, где у всех все классно, желто-голубые флажки у всех, все говорят: "Мы из Украины, мы переживаем". Но ты хочешь домой, потому что там родные. А если, не дай Бог, что-то случится, а я здесь", – признался актер.