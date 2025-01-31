Веня з "Ветеранів космічних військ" вперше повернувся на сцену після крововиливу в мозок

Гуморист Олександр Венедчук з команди "ВКВ" повернувся до роботи. Після крововиливу в мозок та складної операції він з'явився на сцені.

Учасник команди "Ветеранів космічних військ" та зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук (більш відомий як Веня) розповів, що повернувся на сцену після пів року паузи. Про це пише Show 24 з посиланням на його інстаграм-сторінку.

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Гуморист пригадав, що 31 січня його забрала швидка зі знімань шоу "Еліас". Тоді прогнози лікарів були не найкращими. Та вже за пів року йому вдалося повернутись до роботи.

31.01.25 мене забрала швидка зі зйомок шоу "Еліас". На той момент про варіанти того, що я повернусь на сцену, взагалі не йшлося. "Будьте готові до того, що він вас взагалі не згадає…". 21.06.25 – Палац "Україна",

– написав Веня.

Олександр подякував підписникам і шанувальникам, які дивилися його прямі трансляції, "не дали зійти з розуму" та знову подарували віру в себе.

Гуморист зізнався, що на сцені нарешті відчув емоції, за якими сумував цей час. Він взяв участь у святковій зйомці до 5-річчя ютуб-каналу "Ветерани космічних військ", на якому учасники команди збирали кошти для Сил оборони.

Що сталося раніше

Кілька місяців тому Олександр Венедчук повідомив, що у нього стався крововилив у мозок. Гуморист переніс термінову операцію, бо ще один приступ міг загрожувати його життю. Тоді Вені видалили 20% черепної коробки.

Після операції гуморист проходив реабілітацію та відновлювався. Наприкінці березня він вперше з'явився у кадрі ютуб-каналу. Згодом Олександр мав пройти обстеження, щоб визначити, чи може він повноцінно повертатися до роботи.