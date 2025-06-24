Участник команды "Ветеранов космических войск" и звезда "Лиги смеха" Александр Венедчук (более известный как Веня) рассказал, что вернулся на сцену после полугодовой паузы. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм-страницу.

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Юморист вспомнил, что 31 января его забрала скорая со съемок шоу "Элиас". Тогда прогнозы врачей были не самыми лучшими. Но уже через полгода ему удалось вернуться к работе.

31.01.25 меня забрала скорая со съемок шоу "Элиас". На тот момент о вариантах того, что я вернусь на сцену, вообще речь не шла. "Будьте готовы к тому, что он вас вообще не вспомнит...". 21.06.25 – Дворец "Украина",

– написал Веня.

Александр поблагодарил подписчиков и поклонников, которые смотрели его прямые трансляции, "не дали сойти с ума" и снова подарили веру в себя.

Юморист признался, что на сцене наконец-то почувствовал эмоции, по которым скучал это время. Он принял участие в праздничной съемке к 5-летию ютуб-канала "Ветераны космических войск", на котором участники команды собирали средства для Сил обороны.

Что произошло раньше

Несколько месяцев назад Александр Венедчук сообщил, что у него произошло кровоизлияние в мозг. Юморист перенес срочную операцию, потому что еще один приступ мог угрожать его жизни. Тогда Вене удалили 20% черепной коробки.

После операции юморист проходил реабилитацию и восстанавливался. В конце марта он впервые появился в кадре ютуб-канала. Впоследствии Александр должен был пройти обследование, чтобы определить, может ли он полноценно возвращаться к работе.