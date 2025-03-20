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Show24 Українські зірки Зірка "Ліги сміху" приєднався до лав ЗСУ
20 березня, 14:29
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Зірка "Ліги сміху" приєднався до лав ЗСУ

Марія Касій
Основні тези
  • Комік Сергій Вавілов з команди "Горобчик" приєднався до ЗСУ, але не афішував це публічно.
  • Раніше Вавілов активно підтримував армію, збираючи кошти на потреби військових.

Учасник команди "Горобчик", що перемогла в "Лізі сміху", долучився до ЗСУ. Комік Сергій Вавілов поповнив лави армії, але не афішував цієї інформації публічно.

Гуморист Сергій Вавілов мобілізувався до війська. Про це повідомив його колега Василь Байдак у подкасті "СучЦукрМуз", передає Show 24.  

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Василь Байдак розповів, де зараз учасники гурту "Горобчик", що переміг у телешоу "Ліга сміху". Виявилося, що один з чоловіків служить. 

Сергій Вавілов, оплески йому, мобілізувався. Він мобілізований і зараз служить,
– розповів Василь Байдак. 


Сергій Вавілов / Фото з інстаграму Сергія Вавілова

Раніше Сергій Вавілов активно підтримував військо. Він збирав кошти на потреби ЗСУ та брав участь в акціях на підтримку військовополонених. Наразі гуморист не коментував свою мобілізацію. 

Хто ще з зірок нещодавно долучився до війська

  • Тренер та учасник "Ліги сміху", український актор і гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався до ЗСУ. Про це він повідомив у лютому 2025, показавши свій військовий квиток. 
  • Лави війська також поповнив співак Міша Крупін. Він склав присягу у день роковин повномасштабного вторгнення. 