Зірка "Ліги сміху" приєднався до лав ЗСУ
- Комік Сергій Вавілов з команди "Горобчик" приєднався до ЗСУ, але не афішував це публічно.
- Раніше Вавілов активно підтримував армію, збираючи кошти на потреби військових.
Учасник команди "Горобчик", що перемогла в "Лізі сміху", долучився до ЗСУ. Комік Сергій Вавілов поповнив лави армії, але не афішував цієї інформації публічно.
Гуморист Сергій Вавілов мобілізувався до війська. Про це повідомив його колега Василь Байдак у подкасті "СучЦукрМуз", передає Show 24.
До теми Даніель Салем зізнався, чи залишиться військовим після завершення війни
Василь Байдак розповів, де зараз учасники гурту "Горобчик", що переміг у телешоу "Ліга сміху". Виявилося, що один з чоловіків служить.
Сергій Вавілов, оплески йому, мобілізувався. Він мобілізований і зараз служить,
– розповів Василь Байдак.
Сергій Вавілов / Фото з інстаграму Сергія Вавілова
Раніше Сергій Вавілов активно підтримував військо. Він збирав кошти на потреби ЗСУ та брав участь в акціях на підтримку військовополонених. Наразі гуморист не коментував свою мобілізацію.
Хто ще з зірок нещодавно долучився до війська
- Тренер та учасник "Ліги сміху", український актор і гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався до ЗСУ. Про це він повідомив у лютому 2025, показавши свій військовий квиток.
- Лави війська також поповнив співак Міша Крупін. Він склав присягу у день роковин повномасштабного вторгнення.